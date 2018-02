Nantes, France

Il est de retour ! L'éléphant des Machines de l'île reprend du service ce week end après s'être offert une deuxième jeunesse. Ses oreilles et son moteur ont été changés et sa peau de bois a été réparée. Et ce n'est pas la seule nouveauté. La galerie rouvre, elle aussi, ce week end et on pourra y découvrir de nouveaux oiseaux : un colibri et un vol d'oies sauvages. Ils s'installeront, à terme dans la volière de l'Arbre aux hérons. France Bleu Loire Océan vous fait vivre en direct des Machines de l'île, le grand retour du pachyderme géant ce samedi 10 février de 16h à 19h.

à lire L'éléphant de Nantes se refait une jeunesse avec un nouveau moteur et de nouvelles oreilles

Jusqu'à l'ouverture de l'Arbre aux hérons, on pourra découvrir l'avancée du projet dans la galerie des Machines

Le colibri fait partie des quatre prévus pour l'Arbre aux hérons. Celui-là est en vol, en train de butiner une fleur. Il mesure 1,5 mètre de la pointe du bec aux dernières plumes de la queue. Il est fait de métal et de bois sculpté. Sa mécanique est complexe, à tel point qu'on peut la rapprocher d'un travail d'horlogerie.

Le premier colibri géant se dévoile - François Delarozière

À côté de lui, on pourra découvrir un vol d'oies sauvages. Elles sont elles plus petites : 70 centimètres de long mais 1,4 mètre d'envergure. Elles sont suspendues à une sorte de lustre. Elles seront une dizaine à voler dans l'Arbre aux hérons.

Les oies sauvages sont accrochées à une sorte de lustre - François Delarozière

Et de cet arbre, on peut aussi voir une maquette aux 1/5e dans la galerie, ainsi que sa version 2018 en croquis.

À partir de ce samedi et jusqu'au 25 février, la billetterie de l'éléphant, de la galerie et du carrousel est ouverte du lundi au vendredi de 14 à 17 heures, et le week end de 14 à 18 heures.