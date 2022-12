Les männele, "ça représente deux jours de travail" pour Aurélien, boulanger à Strasbourg

"On a préparé environ 1600 männele. Ca tiendra jusqu'à 16h00. Nous ferons une deuxième tournée cette nuit à 4h00 du matin." Aurélien travaille depuis quinze ans à la boulangerie "Au Pain de Mon Grand-Père" à Strasbourg. Avec son équipe, il met le paquet pour être prêt pour la Saint-Nicolas. Il en est sûr "tout le stock sera écoulé."

ⓘ Publicité

Difficile à croire, à en voir les trois gigantesques frigos de la boulangerie pleins de männele. "Il y en a aux pépites de chocolat et nature. On n'en fait pas aux raisins, cela ferait trop de travail" En plus des männele, il faut préparer les stolle et autres brioches de la Saint-Nicolas.

Une recette de grand-mère

Depuis toutes ces années, il connaît la recette par cœur. "Pour un kilo de farine, on peut utiliser 200 grammes d'œufs, ça fait à peu près 4 œufs, 100 grammes de lait, un cube de levure, 200 grammes de sucre, une pincée de sel et 300 grammes de beurre." A cette liste, il ajoute du Levain "pour le côté moelleux de la brioche et sa conservation." Aurélien a adapté une recette héritée de celle de sa grand-mère, avec qui il a grandit. Petit, il dégustait son mannele avec "un verre de lait ou un chocolat chaud", désormais il opte plutôt pour "une bière". A chacun ses goûts, tout comme la recette. Et vous, quelle est la votre ?