Il ne reste plus que des maillots une étoile dans le magasin Sport 2000 où Arnaud Girard travaille.

Châteauroux, France

Deux enseignes de sport ont vendu tous leur stock de maillots 2 étoiles vendredi 17 août. Chaque magasin a reçu un lot de 6 à 8 articles écoulé le jour-même.

Un stock très limité

Les Castelroussins n'ont pas échappé à l'euphorie de la Coupe du monde et les impatients étaient nombreux à attendre le nouveaux maillots de l'équipe de France. Une quinzaine d'articles arborant 2 étoiles ont été mis en vente vendredi chez Sport 2000 et Intersport à Saint-Maur et ont aussitôt été écoulé. "Nike fait le choix de produire en quantité limité, c'est sans doute un choix stratégique" explique Arnaud Girard, animateur chez Sport 2000 qui n'a reçu que 6 pièces vendredi.

Dans les rayons du magasins, on croise surtout de jeunes supporters déçus mais résignés. Eulalie a 16 ans et elle fait partie du club de football de Villedieu-sur-Indre : "J'aimerais bien avoir un souvenir de cette Coupe du monde avec ce maillot. Mais il fallait s'en douter, tout le monde le recherche. On verra quand il sera remis en vente" affirme-t-elle.

La prochaine arrivée de maillots deux étoiles est prévue pour le 20 octobre 2018 chez Sport 2000. Mais pour l'instant le magasin n'a pas encore reçu de confirmation.