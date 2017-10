Les mamies tricoteuses ont besoin de votre laine pour préparer des layettes aux bébés prématurés de l'hôpital

Elles cherchent de la laine acrylique de toutes les couleurs pour confectionner des chaussons, bonnets et couvertures pour les prématurés du service néonatalogie de l'hôpital de Fourmies.

Depuis 3 ans la quinzaine de mamies tricoteuses de Marly a livré 2000 pièces au service néonatologie de l'hôpital de Valenciennes. Des vêtements quasi impossible à trouver dans le commerce, comme ces bonnets qui ne sont pas plus gros que la taille d'une mandarine.

En 2015 les mamies avaient déjà lancé un appel et elles avaient reçu des pelotes de 38 départements, et en bonus des tricoteuses en plus qui livrent des colis comme une certaine Simone de la Drôme appelée aussi "Madame 18" car dans chaque envoi, elle prépare 18 pantalons, 18 bonnets, 18 chaussons, etc. Simone qui a déjà prévenu qu'elle allait bientôt devenir "Mme 24"

Mais aujourd'hui les mamies qui travaillent aussi avec 2 EHPAD du Valenciennois sont en manque de laine, car pour 1 couverture pour sortir les bébés de couveuse, il faut déjà 8 pelotes, elles lancent donc un appel aux dons. Elles recherchent de la laine acrylique qui résiste aux désinfectants utilisés pour les lavages en maternité.

Vous pouvez déposer ou envoyer vos dons à la mairie de Marly Place Gabriel Péri, 59770 Marly