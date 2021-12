Les manèges de Lunapark de retour à Brest

Annulé l'an dernier par la crise sanitaire, American Lunapark retrouve le parc de Penfeld à Brest (Finistère). L'immense fête foraine, créée ici il y a près de 40 ans, s'ouvre ce samedi pour un mois. Une soixantaine de stands, manèges et attractions pour petits et grands attendent les visiteurs.

Le "plus grand parc d'attractions itinérant d'Europe" est de retour à Brest ! Après quasiment deux ans d'absence, American Lunapark va rallumer le son et les lumières dès ce samedi 11 décembre au parc de Penfeld, pour le plus grand bonheur des familles et des mordus de sensations fortes.

Car il faudra avoir le cœur bien accroché pour prendre place à bord du JetPower ou du Tagada Mexicana, deux des quatre nouveautés de cette 37e édition. Sans parler de l'impressionnant V-Maxx qui vous fera valser à... 55 mètres de hauteur. Les enfants auront eux aussi de quoi s'amuser, de la Pomme au palais des glaces en passant par les auto-tamponneuses et les nombreux stands ludiques.

Une fête qui n'échappe pas aux contraintes sanitaires (pass et masque obligatoires), mais les professionnels forains ne boudent pas leur plaisir.

Ça fait du bien de revoir la lumière

"C'est une très grande joie de revenir à Brest, ça nous a manqué !", s'exclame Samy Courteaux, fils du créateur d'American Lunapark et organisateur de l'événement. Vu le succès reçu en novembre à Saint-Brieuc, c'était réciproque. "On a bien vu que les gens reviennent avec le sourire et cette envie de sortir un peu de l'ordinaire, de se faire plaisir sur les manèges et de retrouver une ambiance festive en ces temps difficiles. Ça fait du bien de revoir la lumière, les cris des enfants, les sourires".

Environ 200.000 personnes sont attendues d'ici au 9 janvier.

Les forains redoutent surtout le mauvais temps

Créé à Brest, American Lunapark fêtera ses 40 ans en 2023. © Radio France - Nicolas Olivier

Infos pratiques American Lunapark, du 11 décembre au 9 janvier au Parc de Penfeld. Ouvert le mercredi (14h30-20h), vendredi soir (20h-23h), samedi (14h30-23h) et dimanche (14h30-20h). 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires (14h30-23h, 00h les veilles de fêtes). Pass sanitaire et masque obligatoires. Jusqu'à 20 euros de bons de réduction à télécharger sur le site internet.