Les marchés de producteurs de pays commencent cette semaine en Creuse !

C'est cette année la 7e édition des marchés de producteurs de pays. Tout au long de l'été, nous pourrons aller déguster des produits du terroir ou encore découvrir les fabrications des artisans creusois et du Limousin.

Le premier marché des producteurs de pays est prévu cette année jeudi 25 mai à Aubusson, pour la première fois.

Parmi les stands , il y aura celui de Patrick Bigouret. Cet éleveur de porcs et de bovins compte bien vous faire découvrir ses spécialités. "Je présenterai des charcuteries. Il y aura du saucissons, de la rosette mais aussi des conserves: des pâtés de campagne ou encore des rillettes." De 10 heures à 22 heures, vous pourrez aller à la rencontre d'une vingtaine de producteurs et d'une dizaine d'artisans.

Les marchés de producteurs de pays garantissent aux consommateurs des produits de qualité, issus de circuits courts. C'est le réseau "Bienvenue à la ferme" qui organise l'événement à Aubusson pour la première fois. "C'est une véritable vitrine" pour Cécile Villard, présidente du réseau. L'événement attire aussi bien la population locale que les touristes. C'est un moyen pour les producteurs et les artisans de la région de se faire connaître.

Redynamiser les centres-villes

Ces marchés sont aussi mis en place pour la première fois cette année à Azérables ou encore à Guéret. Les marchés commenceront en fin d'après-midi. "On espère aussi que cette dynamique pourra aussi bénéficier aux commerçants présents toute l'année explique Marine Foulère, manageuse du centre-ville de Guéret. S'ils le souhaitent, ils peuvent ouvrir un peu plus tard. Les associations de commerçants peuvent se greffer à cet événement".

Les producteurs et artisans qui souhaitent s'inscrire peuvent encore se rapprocher de la Chambre d'agriculture de la Creuse.

Dates et lieux

La 7e édition des marchés de producteurs de pays commencent jeudi 25 mai à Aubusson, de 10h à 22h (La Passerelle) . Les autres marchés: Dun-Le-Palestel: le 21 juin, place du Champs de Foire à partir de 17h; Guéret: les 4 et 25 juillet et les 8, 22, 29 août, place du marché à partir de 17h; La Souterraine: du 5 juillet au 23 août, les mercredis soir à partir de 18h sur la place d'Arme; Azérables, le 28 juillet et le 01 septembre, à partir de 17h (lieu à préciser); Châtelus-Malvaleix, les 1er et 8 août à partir de 17h (lieu à préciser); Mérinchal, le 19 août à partir de 17h (lieu à préciser); Evaux-les-Bains (date, heure et lieu à préciser).