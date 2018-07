Les marchés de producteurs accueillent chaque été de plus en plus de monde en Dordogne. La saison redémarre ce lundi soir à Saint-Estèphe.Il y aura cet été 147 marchés festifs sur 35 sites en Périgord.

Les marchés de producteurs de pays reprennent leurs quartiers d'été en Dordogne. Ce lundi à 18h, le premier marché de la saison se tiendra à Saint-Estèphe en Périgord vert. Ce type de restauration directe où les Périgourdins et les touristes prennent place autour de grandes tablées, se développe de plus en plus. Les consommateurs peuvent manger et acheter directement auprès du producteur.

2/3 des consommateurs aiment acheter directement auprès d'un producteur

Selon la chambre d'agriculture, qui fédère l'organisation des marchés, "aujourd'hui, acheter directement auprès d'un producteur est une pratique qui se développe rapidement et qui concerne 73 % des consommateurs. Ces marchés sont très plébiscités par les touristes à la recherche de convivialité et de contact direct avec le producteur."

Le marché de producteurs de Varaignes - Chambre d'agriculture de la Dordogne

Il y aura cet été en Dordogne, 147 marchés festifs et 225 marchés d'approvisionnement, répartis sur 35 sites. Il s'agit souvent de marchés nocturnes accompagnés d'animations. En Périgord, 230 agriculteurs adhèrent à la marque Marché des Producteurs de Pays. Retrouver toutes les infos pratiques sur le site de la chambre d'agriculture de la Dordogne.