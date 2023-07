Les marchés des producteurs de pays sont de retour en Dordogne

Les festivités s'ouvrent ce samedi à Agonac : une nouvelle saison des marchés des producteurs de pays est lancée en Dordogne . Jusque mi-septembre, plus de 170 producteurs vendent leurs produits ou proposent de se restaurer sur place dans plus de 30 communes du Périgord, à l'initiative de la Chambre d'agriculture .

Ce samedi, les marchés de producteurs de pays commencent près de Périgueux, dans le cadre de "Terre de Jeux 2024". Des animations sportives sont proposées pour encourager les enfants à pratiquer, notamment des disciplines olympiques. La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de rugby, Gaëlle Mignot, originaire de Dordogne , est d'ailleurs présente.

Acheter local ou/et se restaurer dans une ambiance de fête

Deux types de marchés sont organisés tout l'été. Le matin, les producteurs vendent les produits de leurs fermes. Des produits locaux et de saison. Le midi et le soir, les marchés proposent une restauration sur place, dans une ambiance festive. Aux côtés des traditionnels entrecôtes, magrets de canard et crêpes, les agriculteurs redoublent d'inventivité cette année : acras au lait de chèvre, nems de canard ou encore bowls.

Marchés du matin :

- Beynac-et-Cazenac : les lundis du 19 juin au 18 septembre dès 8h30 / 05 53 31 34 00

- Meyrals : les jeudis en juillet-août dès 9h / 06 84 08 19 89

- Saint-Alvère (rue de la République) : les lundis du 19 juin au 28 août dès 8h30 / 05 53 73 55 85

- Thiviers (place Foch devant l'église) : les mardis du 13 juin au 12 septembre dès 8h30 / 05 53 62 28 00

- Vergt : les dimanches du 11 juin au 17 septembre dès 8h30 / 05 53 54 90 05

Marchés du midi et soir :

- Allemans (place du Bourg) : dimanche 18 juin dès 12h / animation guinguette / 06 79 26 32 10

- Agonac (esplanade de la salle des fêtes) : samedi 1er juillet dès 11h30 / animations sportives "Terre de Jeux" / 06 77 00 46 53

- Aubas (place du Platane) : les mercredis du 5 juillet au 30 août dès 19h / 05 53 51 73 40

- Besse : les vendredis du 7 juillet au 25 août dès 18h30 / 06 15 71 79 97

- Bouzic : les mardis en juillet et août dès 18h30 / 06 86 32 69 68

- Champniers-Reilhac : les mardis 4 et 18 juillet, 1er, 15 et 29 août dès 18h30 / 06 10 03 97 08

- Lamothe-Montravel (place de la Tour) : les vendredis 7 juillet, 11 et 25 août dès 19h / animations musicales / 06 21 43 63 64

- Limeyrat : vendredi 14 juillet dès 19h et samedi 2 septembre dès 19h (fête du village) / 06 16 24 01 83

- Loubéjac : les jeudis du 6 juillet au 31 août dès 18h30 / 06 07 70 97 21

- Miallet (place de la Mairie) : vendredi 21 juillet dès 18h / 06 25 80 28 52

- Monbazillac : dimanche 28 mai toute la journée (Monbazillac en folie) / restauration midi et soir / 06 81 22 69 49

- Monpazier (autour de la halle) : les lundis 17 juillet et 14 août dès 19h / 06 87 33 81 55

- Nontron (devant la mairie) : les jeudis 6, 13, 20 et 27 juillet, 10, 17 et 24 août dès 18h30 / 05 53 60 84 00

- Peyrignac : les vendredis du 14 juillet au 25 août dès 18h30 / 06 17 08 75 20

- Saint-Amand-de-Coly (place du Séchoir) : les mardis en juillet et août dès 18h / 05 53 51 47 85

- Saint-Avit-Sénieur : les mardis du 4 juillet au 29 août dès 19h / 06 87 33 81 55

- Saint-Estèphe (au stade près de l'étang) : les lundis du 3 juillet au 28 août dès 18h30 / 05 53 60 86 50

- Saint-Front-d'Alemps (au terrain de pétanque) : les samedis 10 juin, 8 juillet et 19 août dès 19h / animations musicales / 06 72 49 99 39

- Saint-Front-la-Rivière (place Jeanne Boissard) : vendredi 4 août dès 18h30 / 06 21 54 10 62

- Sainte-Mondane (proche de la rivière) : les lundis du 3 juillet au 4 septembre dès 19h / marché avec animations musicales / 06 23 81 43 91

- Saint-Saud-Lacoussière : les vendredis 14 et 28 juillet dès 19h / 05 53 56 97 03

- Salignac-Eyvigues (place du village) : les vendredis en juillet et août dès 19h / diverses animations / 05 53 28 81 48

- Terrasson : samedi 1er juillet dès 18h / animations musicales / 06 28 49 51 80

- Varaignes : les mardis du 4 juillet au 29 août dès 18h / 05 53 56 31 05

- Verteillac : les jeudis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août dès 18h30 / animations musicales / 06 79 16 61 40

- Villefranche-du-Périgord (sous la halle du village) : les mardis du 4 juillet au 29 août dès 19h / 06 82 56 04 64