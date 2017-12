Les matchs maintenus ce week-end en Drôme Ardèche ?

Romans-sur-Isère a déjà tranché : toute pratique sportive est interdite sur les stades de la ville. Pour protéger les joueurs et les équipements. Le comité Drôme-Ardèche de football doit prendre une décision pour tous les matchs prévus samedi et dimanche.

Les sportifs seront peut-être contraints de rester au chaud ce week-end. Les flocons ont blanchi de très nombreux terrains en Drôme Ardèche et de nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit de vendredi à samedi.

Concernant les matchs de championnats, le comité Drôme-Ardèche de football doit prendre une décision en fin d'après-midi. De son côté, le comité bi-départemental de rugby dit attendre les arrêtés d'interdiction des municipalités qui souhaitent condamner leurs stades pour les prochaines 48 heures.

La municipalité de Romans-sur-Isère a déjà pris sa décision : "En raison de la neige, du gel et du dégel attendu, les terrains des stades Louis-Porchier, Marcel-Guillermoz, Sauveur-Silvano, Donnadieu et de la Paillère font l’objet d’un arrêté d’impraticabilité et sont de fait interdits à la pratique sportive du 1er au 4 décembre inclus".

Toutefois, la mairie précise que l'Urbain Trail prévu samedi soir dans la cité de Jacquemart est maintenu.