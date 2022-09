Les matinales de France Bleu Poitou, diffusées sur France 3 en juin 2023

C'est un évènement pour votre radio locale. Ce mercredi 28 septembre, elle emménage dans ses nouveaux locaux au 313 avenue de Nantes à Poitiers. Mais ça n'est pas le seul changement qui attend France Bleu Poitou. Jean-Emmanuel Casalta, directeur national de France Bleu, annonce que les matinales seront diffusées en direct sur France 3 Poitou-Charentes à partir de juin 2023. "Grâce aux cinq caméras de ce nouveau studio, en juin 2023, nous serons en capacité d'offrir une matinale filmée et diffusée sur France 3", précise-t-il.

à lire aussi En direct - suivez la première émission de France Bleu Poitou depuis ses nouveaux locaux

De 7h à 9h, on pourra découvrir sur France 3 l'offre de France Bleu" - Jean-Emmanuel Casalta

Pour le directeur de France Bleu, ces matinales filmées ne signent pas un rapprochement plus important avec France 3 et les antennes locales. "Ce sont des collaborations pour offrir d'avantage aux Françaises et aux Français", affirme-t-il, précisant que 25 locales de France Bleu sont déjà filmées en matinales. "C'est une manière de faire mieux notre métier".

Jean-Emmanuel Casalta, le directeur national de France Bleu. Copier

Face à la suppression de la redevance audiovisuelle et la diminution des budgets pour l'audiovisuel public, Jean-Emmanuel Casalta, admet que l'équation est difficile. "Radio France et France Bleu doivent faire face à des contraintes budgétaires. Mais il faut pas oublier que le budget de France Bleu, c'est un tiers de celui de Radio France".

"Par ailleurs, France Bleu a aussi fait l'objet d'un audit privé mené sur demande des syndicats. Rendu en décembre dernier, il révèle des difficultés humaines importantes et des surcharges de travail chroniques." Sur ce point, Jean-Emmanuel Casalta reconnaît qu'il "y a un énorme travail qui est engagé sur la question de la qualité de vie au travail. Sur l'organisation du travail, sur la redéfinition des métiers." Et de conclure : "Notre boulot en tant que service public c'est de rendre le meilleur service public, mais de le faire dans de bonnes conditions."