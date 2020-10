"C'est bon de rejouer chez soi", les Mayennais d'Archimède retrouvent la scène à Saint-Berthevin

Le duo Archimède joue ce vendredi 9 octobre au Reflet à Saint-Berthevin, c'est la reprise de leur tournée "Pop Decennium Tour", dont une quizaine de dates ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Il y a plus d'un an que les deux frères n'avaient pas joué en Mayenne.

Le concert est déjà complet, ce vendredi 9 octobre Archimède le duo mayennais joue au Reflet de Saint-Berthevin. Après des annulations en série ce été, le groupe est heureux de pouvoir reprendre sa tournée "Pop Decennium Tour", chez eux.

"Rejouez, en salle, et qui plus est ici, au reflet qui est un bel auditorium tout neuf, c'est une belle retrouvaille", s'émeut Nicolas Boisnard, le chanteur d'Archimède. Ils n'ont pas joué en Mayenne depuis le 30 août 2019, c'était à Sainte-Suzanne à la sortie de leur album. Une date un peu particulière puisque'ils joueront devant un public limité à 200 personnes, assises et masquées "c'est une forme d'héroïsme pour nous de faire vibrer tout ce monde dans ces conditions".

Mais il était important de refaire des dates après 15 annulations cet été à cause de l'épidémie et des règles sanitaires très strictes imposées aux événements culturels. "C'est surtout l'incertitude qui nous pèse, confie Frédéric Boisnard, le guitariste, nous nous rappelons du 13 mars dernier, en route pour un concert à Lille et obligés de faire demi-tour juste avant le concert, finalement annulé".