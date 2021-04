Les Mayennais font le plein de chocolat pour fêter Pâques avant un mois sous cloche

On ne fait pas de fête de Pâques sans cacher des œufs. Malgré le Covid-19, de nombreuses familles ont prévu de se retrouver ce dimanche pour ce moment de partage. Même si c'est en petit comité, les Mayennais ne font pas une croix sur le chocolat. Les gourmands étaient nombreux à défiler devant la pâtisserie-chocolaterie Au Petit Prince, à Laval.

Chacun fête à sa façon

Il y a la queue devant la boutique. À l'intérieur, c'est trois clients maximum. Yoann ressort avec deux sacs remplis : "une petite poule au chocolat noir, des noisettes torréfiées, toutes sortes de chocolats, des mendiants, et bien sûr les œufs classiques noirs et pralinés". Il va manger tout ça avec sa femme et leur fille. Un petit comité cette année, pareil pour Nicole. "On est quatre, on était quatre à Noël et puis voilà, quatre toute l'année. On a le droit", dit-elle.

Pour certains, il y aura du chocolat mais pas de fête. Sandrine ne verra pas ses petits enfants cette année. "Ils nous protègent donc ils n'osent pas venir nous voir car nous ne sommes pas vaccinés", regrette-t-elle. Elle repart tout de même avec une petite cargaison de la boutique. "Je vais livrer ça à la porte. Pour moi c'est dur, je n'ai déjà pas fait Noël et pour mes petits enfants c'est dur aussi. J'ai un peu le cœur gros", confie-t-elle.