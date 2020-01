Les Mayennais ont adoré aller au ciné l'an dernier : forte augmentation de la fréquentation

Plus de 600.000 entrées ont été enregistrées dans les trois grands cinémas mayennais.

Département Mayenne, France

Les cinémas mayennais ont fait le plein l'an dernier. Partout la fréquentation est en très nette hausse par rapport à 2018. Au Cinéville à Laval : 419.000 entrées. Au Palace à Château-Gontier-sur-Mayenne : plus de 100 000 spectateurs. Au Vox à Mayenne : 98.000 entrées.

"Le Roi Lion" et "Au nom de la terre" en tête du box-office en Mayenne

Et les deux films qui ont le mieux marché : "Le Roi Lion" en images de synthèse et "Au nom de la Terre" avec Guillaume Canet, un long-métrage tourné dans le département, à Saint-Thomas-de-Courceriers et à Saint-Pierre-sur-Orthe.

En France, les cinémas ont enregistré plus de 213 millions d'entrées en 2019, soit la 2ème meilleure année depuis plus de 50 ans.