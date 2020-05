Les médiathèques de la Loire reprennent du service

À Roanne, Saint-Chamond et Rive-de-Gier, les usagers peuvent à nouveau emprunter des documents, sur réservation. À Saint-Étienne, ce sera possible à partir du 2 juin. En attendant, il faut organiser les retours.

72 000, c'est le nombre de documents empruntés dans les médiathèques de Saint-Étienne et dont il va falloir organiser le retour. Ce sera possible à partir de la semaine prochaine : mardi 26 mai, mercredi 27 et jeudi 28, les après-midis de 14 heures à 17 heures sur seulement deux sites : Carnot et Tarentaize.

Il a fallu libérer de la place pour que les documents rendus puissent être stockés loin du reste de la collection pendant dix jours, afin d'éviter toute contamination. À Tarentaize, le public déposera lui même ses livres sur des rayonnages prévus pour cette quarantaine, au sous-sol. Quant aux prêts, ils pourront reprendre à partir du 2 juin sur rendez-vous sur l'ensemble des sept médiathèques stéphanoises. Les usagers des médiathèques de Saint-Just-Saint-Rambert et Montbrison devront aussi attendre le début du mois prochain.

Choisir des documents en ligne et venir les récupérer sur place, c'est déjà possible à Roanne, Rive-de-Gier et Saint-Chamond. La médiathèque de Roanne espère accueillir à nouveau du public à partir de la mi-juin mais à un nombre restreint de personnes et selon une durée limitée.