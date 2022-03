Les Médiévales de Crémieu ne feront pas leur retour en 2022 en Isère

C'est une décision difficile pour les équipes qui se mobilisent autour des Médiévales de Crémieu en Isère. En raison de l'incertitude autour de la situation sanitaire et sécuritaire, par manque de bénévoles, la grande fête médiévale n'aura toujours pas lieu en 2022.

Les passionnés de fête en costume et de Moyen-Âge attendaient leur retour, mais il faudra faire sans. Cette année encore, Crémieu n'aura pas ses Médiévales. Cette fête rassemblait 40.000 personnes dans le Nord-Isère mais le covid a déjà empêché son organisation en 2020 et 2021.

Malgré l'assouplissement des règles sanitaires, il reste trop d'incertitudes selon le maire de Crémieu pour organiser un événement d'une telle ampleur. Il faut entre autre prendre en compte le surcoût lié aux sociétés de sécurité pour contrôler le pass sanitaire mais aussi le manque de bénévoles, difficiles à mobiliser après deux ans sans fête.

Des animations pour les journées du patrimoine

Tout cela pousse les équipes à mettre fin aux Médiévales telles qu'on les connaissait jusqu'ici. "Avec beaucoup de regrets et de peine pour la commune mais également pour les bénévoles, toutes celles et ceux qui se dévouaient pour cette belle fête" souligne le maire Alain Moyne-Bressand. Rassembler autant de monde dans la cité médiévale alors que les règles sanitaires restent incertaines selon lui, "c'était compliqué. On aurait pu faire dans le pré Minssieux un spectacle payant mais ça ne donnait pas le même éclat que ces Médiévales, qui étaient une réussite extraordinaire."

D'autres animations moins importantes sont en cours de préparation pour les journées du patrimoine en septembre prochain, assure Alain Moyne-Bressand. Il précise que des équipes travaillent à une nouvelle animation en 2023 pour qu'il y ait toujours "une belle fête" à Crémieu.