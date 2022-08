Les Médiévales de Jouillat donnent leurs premiers coups d'épée

Les Bourguignons à l'assaut du château de Jouillat. Cela pourrait être le nom de la bataille fictive qui se tient ce samedi 13 août aux Médiévales de Jouillat. Une reconstitution historique grandeur nature qui met en scène la guerre de Cent Ans (1337 - 1453) entre les Armagnacs, fidèles au roi de France et les Bourguignons, alliés des Anglais. En parallèle des combats de chevaliers, tout un petit village du Moyen-Age a pris place pour faire découvrir la vie au XVe siècle.

Armure intégrale

Les costumes les plus remarqués sont sans doute les armures intégrales, comme celle portée par Titouan, 26 ans, de la compagnie Dragons d'Argent. "Là, j'ai 18 kilos sur moi. Si je rajoute mes gants, le casque et l'équipement de guerre complet, je serai à 27 kilos", sourit le jeune homme, qui a déboursé 4.000 euros pour s'offrir cette tenue sur mesure. A ses côtés, Olivier, dont on ne voit que les yeux, est également en armure. "Les tenues que nous avons, c'est comme si vous mettiez une tenue de ski. Et puis quand on commence à s'exercer cela chauffe et cela n'est pas rare qu'il y ait des malaises."

Le combat est certes fictif, mais reste sportif. Les armes sont émoussées pour éviter toute blessure, mais le fracas de la lame contre l'armure laisse entendre un bruit sourd. Loin des coups d'épée, les Médiévales de Jouillat sont également l'occasion de visiter le château éponyme, ainsi que de nombreux ateliers menés par une soixantaine de personnes.

Dépoussiérer l'image du Moyen-Age

L'événement se veut ludique, avec notamment des jeux pour les enfants. Il vise également à aller à l'encontre des stéréotypes qui collent à la peau du Moyen-Age, souvent perçue comme une époque uniquement guerrière et sanguinaire. "C'est une période qui est passionnante, et contrairement à ce que l'on pense c'était une période plus propre que la Renaissance", défend Léa Chevereau, l'organisatrice des Médiévales de Jouillat, et fille des propriétaires du château éponyme.

Jusqu'à 1.800 personnes sont attendues sur le site, qui est accessible gratuitement jusqu'à 19 heures. Cinq compagnies, notamment du Luxembourg et de la Belgique ont fait le déplacement pour recréer la bataille médiévale.