Les meilleurs cavaliers mondiaux et le cheval ibérique têtes d'affiche du Jumping International de Bordeaux

Encore un plateau de choix pour le Jumping International de Bordeaux qui se déroulera du 7 au 10 février prochain. C'est un événement France Bleu Gironde et la 45ème édition accueillera de nouveau une étape de la coupe du monde de saut d'obstacles le samedi soir, un salon du cheval avec quelques 250 exposants et un grand spectacle en ouverture le jeudi soir consacré cette année au cheval ibérique, espagnol et lusitanien.

Les meilleurs mondiaux présents pour la coupe du monde

Bordeaux accueillera la dernière étape européenne de la coupe du monde indoor avant la finale programmée du 3 au 7 avril à Göteborg en Suède. Les cavaliers en course pour la qualification seront donc présents pour valider leur billet. Mais la plupart de ceux qui sont déjà assurés de participer à la finale feront également le déplacement en Gironde. "Bordeaux est l'un de mes concours favoris, témoigne ainsi le Suisse Steve Guerdat, champion olympique 2012 et leader actuel de la coupe du monde. C'est un événement avec une ambiance particulière. La salle est toujours pleine, les spectateurs sont derrière nous. Je ne veux le manquer sous aucun prétexte". Côté français, Kevin Staut est annoncé tout comme le Bordelais Olivier Robert. "Ludger Beerbaum, même retiré de la sélection allemande, sera également là, précise Sabine Zaegel, la directrice du Jumping. Il vient depuis 25 ans et, s'il est sans doute le cavalier le plus médaillé au monde, il n'a jamais gagné à Bordeaux, ce qu'il aimerait corriger". Le plateau définitif sera connu le 24 janvier.

Autres temps forts du week-end, le derby indoor très spectaculaire qui met aux prises les cavaliers de concours complets et la finale de la coupe du monde d'attelage avec la participation du meneur français Benjamin Aillaud.

Nuit ibérique à Bordeaux

Le Jumping International débute traditionnellement par un grand spectacle le jeudi soir. Cette année, c'est le cheval ibérique qui sera mis à l'honneur. Trois académies et une troupe reconnue se partageront la piste. Il s'agit de l'Ecole Royale Andalouse de Jerez, l'Ecole Portugaise d'Art Equestre de Lisbonne, le Cadre Noir de Saumur et la troupe nîmoise Hasta Luego. "Le cheval ibérique transmet extrêmement de choses, explique Pierre Jouneau, éleveur, cavalier installé près de Saint-Emilion et régisseur du spectacle. Il est très expressif. On est allé chercher le meilleur dans le monde pour le mettre à l'honneur. Il y aura du dressage de très haut niveau avec Jerez, les sauts d'école de la part de Lisbonne, les longues rênes avec le Cadre Noir et les chevaux en liberté avec Hasta Luego. Ce spectacle s'adresse à tous : des enfants jusqu'aux cavaliers les plus confirmés. C'est vraiment le top".

Nouveauté santé au salon du cheval

Ce sont plus de 250 exposants qui animeront le parc des expositions durant les quatre jours de compétition. Le salon du cheval (payant depuis l'an passé à 5 euros pour les licenciés FFE, 10 euros pour les non-licenciés, gratuit les quatre jours pour les possesseurs d'une place pour l'une des sessions) s'étend encore pour atteindre 27 000 m2. On y retrouvera toutes les nouveautés technologiques utiles pour les cavaliers ainsi que les derniers équipements à la mode. Cette année, il accueillera également un forum santé équine avec des stands et de nombreux experts du bien-être du cheval.

La billeterie est ouverte sur le site du Jumping International de Bordeaux