Les meilleurs endroits pour skier en Forêt noire

Forêt noire

Si vous aimez les grands domaines skiables, c'est au Feldberg, au sud de Fribourg, qu'il faut aller. Plus haut sommet de la Forêt noire (jusqu'à 1.500 mètres), c’est aussi la station de ski avec le plus de remontées et les plus longues descentes.

Pour les débutants et les familles avec enfants, privilégiez le domaine du Schonach, à 2 heures de route de Strasbourg. Vous avez quelques remontées pas très hautes, donc idéales pour apprendre. Pour ceux qui préfèrent le ski de fond, il y a la station de ski de Seibelseckle, près de Seebach, au coeur du parc national. Depuis Colmar et Mulhouse, les domaines les plus accessibles sont Münstertal, Wieden et le Feldberg

Entre 50 € et 100 € pour un pass famille pour la journée

En termes de prix, pour les grandes stations comme le Feldberg, il faut compter une centaine d’euros pour un pass famille pour la journée. Moitié prix sur un domaine plus petit. Et pour 50 € de plus, vous avez un bon restaurant à quatre avec Salat- ou Knackwurst. Les forfaits journée varient entre 15 € et 30 € par personne en fonction de la taille du domaine.

Plus de 1.200 km de pistes de ski de fond

Et si vous hésitez encore, Sascha Hotz, responsable des sports d'hiver à l'office du tourisme de Forêt noire, a peut-être de quoi vous convaincre : "On a une offre plus importante que dans les Vosges. On a _plus de 1.200 km de pistes de ski de fond_. Il n'y en a pas autant dans les Vosges." Et pour ceux qui aiment la neige, mais un peu moins le ski, la Forêt noire c'est aussi 3.000 km de sentiers balisés et accessibles en toutes saisons.