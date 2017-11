Les Meilleurs Ouvriers de France s'exhibent à Strasbourg

Taxidermiste, carreleur, couturière, chauffagiste, électricien, etc... Une cinquantaine de Meilleurs Ouvriers de France exposent dans la grande salle de l'Aubette les œuvres qui leur ont valu la récompense suprême.

Des robes corsetées, des enchevêtrements de tuyaux aux soudures impeccables, une tête de sanglier qui grimace à même le sol, un buffle et une antilope naturalisés... Une cinquantaine d'artisans vous montrent de quoi ils sont capables, ils sont tous Meilleurs Ouvriers de France et en ont bavé pour ça. Il s'exposent jusqu'à 11 décembre dans la grande salle de l'Aubette à Strasbourg.

On vit MOF, on mange MOF, on dort MOF, on n'a plus que ça en tête et le graal suprême c'est de réussir." Etienne Zeil, carreleur à Ostwald et Meilleur Ouvrier de France en 2015