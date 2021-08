La grande braderie de Metz de retour sous le soleil

Absente l'an dernier à cause de l'épidémie, la grande braderie de Metz a réinvesti les rues du centre-ville mercredi. Commerçants et camelots proposaient des articles en tout genre à prix réduit aux curieux venus profiter des bonnes affaires sous le soleil lorrain.

La traditionnelle braderie de fin d'été a fait son grand retour dans le centre-ville de Metz. Et pour cette édition 2021, le soleil était aussi (enfin) de la partie. Il y avait donc beaucoup de monde pour flâner dans les rues à la recherche de bonnes affaires.

Une grande braderie attendue

Annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, les commerçants pouvaient se réjouir de sortir à nouveau leurs étals. Ici et là, ils élevaient la voix pour attirer les curieux vers leur stand, à grand renfort de promotions et d'offres alléchantes. Pour ce vendeur de patins il était temps de retrouver la bonne ambiance des braderies : "Il y a du monde, il y a du messin, il y a du lorrain, on est vraiment contents. Nous, les commerçants, nous avons souffert depuis deux ans, même ceux qui ont des magasins. Tous ceux en bas de l'échelle ont souffert. Normalement tout l'été on parcourt la France pour faire des braderies, là c'est notre première."

Dans une rue un peu plus bas, ce drapier "ne peut pas [se] plaindre" mais il aurait souhaité "un petit peu plus de publicités pour attirer encore plus de monde". Une remarque partagée par un confrère qui ajoute voir en cette braderie "une mise en route et on voudrait que ça continue".

Le soleil est de la partie

Au-delà des bonnes affaires à chiner, le temps radieux, plus que rare cet été, était un sacré coup de pousse pour encourager Messins, Messines et même les touristes à venir se balader dans le centre-ville. Marc et Nadine, un couple de Belges, a entendu parler de l'évènement sur les réseaux sociaux : "Il fait bon donc tout le monde est heureux. Il y a du monde, c'est agréable, ça permet de découvrir la ville sous une nouvelle ambiance."

Pour certains c'était leur première grande braderie de Metz. Ces deux sœurs, en revanche, n'en loupent pas une : "On vient chaque année depuis Baccarat. C'est une habitude, un rituel. On venait avec notre maman et maintenant on vient toutes les deux. On achète un peu de tout, du linge de maison, des torchons, on est là pour fouiner."

Un moment important qui a perdu de sa superbe

L'intérêt de la braderie est aussi de pouvoir profiter des liquidations de stocks dans les commerces sédentaires qui, pour l'occasion, sortent les articles soldés dans la rue. Philippe Cousin tient un magasin de chaussures dans l'hypercentre messin, une institution depuis 65 ans. Il constate une baisse de l'intérêt des braderies aux yeux des clients : "Le consommateur est complétement perdu tout au long de l'année avec tout un tas de promotions, de soldes, de ventes privées… Et la braderie ne jouit plus de la même marque qu'avant, explique-t-il. Mais l'avantage c'est de pouvoir écouler nos stocks auprès d'une population qui habituellement ne vient pas dans le centre-ville."

Toujours est-il que l'absence de braderie l'an passé avait pesé sur certains habitués qui étaient ravis de pouvoir à nouveau farfouiller au milieu des 250 étals à la recherche de la perle rare.