Les métiers de la pêche à découvrir dans l'ancien phare du Grau-du-Roi

L'ancien phare du Grau-du-Roi, situé dans le centre ville a rouvert au public au début du mois de juillet 2023. Au rez-de-chaussée, il propose désormais un espace qui retrace son histoire. Construit en 1827, c'est le plus ancien de la région. Il est resté en activité jusqu'en 1869 avant d'être remplacé par le phare de l'Espiguette, lui aussi ouvert à la visite depuis cet été. L'ancien phare est resté habité jusque dans les années 70. Les touristes et les locaux peuvent également y découvrir un espace dédié au monde de la pêche. Le Grau-du-Roi est le premier port de pêche de la Méditerranée française. Tout un pan de mur est consacré aux pêcheurs grauléens."Les gens d'ici ont des histoires avec ce lieu confie Sylvie, chargé de l'accueil. Il y a quelques jours, une femme de quatre générations de pêcheurs est venue, très âgée. Elle m'a raconté des choses qu'elle vivait avec ses enfants quand elle venait voir le gardien du phare. C'est un lieu cher aux Grauléens." Impossible en revanche de monter dans la tour et la lanterne, trop dangereux. L'ancien phare est ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h30.

Une expo sur le monde de la pêche © Radio France - Philippe Thomain

Un mur de photos dédiés aux pêcheurs grauléens d'hier et d'aujourd'hui © Radio France - Philippe Thomain

