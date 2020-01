"Les Misérables" de Ladj Ly nommé aux Oscars dans la catégorie "meilleur film étranger"

Montfermeil, France

La belle histoire se poursuit pour Ladj Ly. Le film Les Misérables du réalisateur originaire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis est nommé dans la catégorie "meilleur film étranger" aux prochains Oscars aux Etats-Unis. La cérémonie se déroulera le 9 février à Los Angeles.

Après avoir remporté le Prix du jury au dernier Festival de Cannes et avoir été nommé aux Golden Globes, Les Misérables, film tourné en grande partie à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, ville dont est originaire Ladj Ly, est également retenu dans cette catégorie du meilleur film étranger aux Oscars.

Face à lui, le réalisateur français aura des poids lourds du cinéma international comme l'espagnol Pedro Almodovar pour son film Douleur et Gloire et surtout le sud-coréen Bong Joon-oh avec Parasite qui a remporté la Palme d'Or à Cannes, l'an dernier, ainsi que le Golden Globe du meilleur film étranger, il y a quelques jours à Los Angeles. Nommés également, Honeyland pour la Macédoine du Nord et La Communion, long-métrage polonais.

Le réalisateur avait présenté son film en novembre dernier en avant-première à Clichy-sous-Bois en présence des jeunes acteurs originaires de la ville et de Montfermeil, la commune voisine.

Le film "Joker" en tête de la course aux Oscars avec 11 nominations

Le film Joker de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course pour la 92 édition des Oscars avec onze nominations au total dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, et de nombreuses catégories techniques.

Il est au coude à coude avec trois autres favoris, The Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes, avec dix nominations chacun.

Les Oscars seront remis à Hollywood le 9 février.