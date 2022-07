Les Misérables de retour à Montreuil pour un 25e anniversaire en forme d'adieu

C'est le retour de Cosette, Gavroche et Jean Valjean entre les murs de la citadelle de Montreuil. L'emblématique spectacle de la côte d'Opale va enfin pouvoir souffler ses 25 bougies, après deux ans d'annulation à cause du Covid. L'anniversaire d'un show XXL : 10.000 spectateurs chaque année, 400 bénévoles. La répétition générale aura lieu ce jeudi 28 juillet, avant des premières représentations ces vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet, puis les 5, 6, 7 et 8 août.

Les fidèles de la première heure toujours là

Les mots de Victor Hugo résonnent entre les murs de la citadelle. En rythme, mes figurants s'activent, montent en quelques secondes une barricade. Parmi eux, déguisé en soldat français, Arnaud, plutôt habitué à l'exercice : "Ca doit faire 12 ou 13 ans que je le fais, et j'ai 15 ans !" C'est un vrai "bébé Misérable" : ses parents se sont rencontrés sur le spectacle. "Mon père est à la régie, ma mère le fait, ma sœur et danseuse et mes grands-parents font le plaçage. On est tous là, on s'éclate !"

Lucille, elle, a commencé figurante quand elle avait 7 ans. Aujourd'hui elle en a 32, et tient le rôle de responsable du casting : "Moi, jamais je ne partirai en vacances pendant ces trois semaines de spectacle. Je ne peux pas, c'est impossible ! Et on est beaucoup ici à penser pareil."

Après ces deux années blanches à cause du Covid, Brigitte la chorégraphe depuis 1995, a l'impression de retrouver une petite famille : "Ca fait un bien fou au moral de revoir tous nos figurants, les petits nouveaux, et les anciens fidèles au poste..."

Dernière année avant un remaniement

Redémarrer cette grosse machine n'a pas été facile. "On se demandait si on allait récupérer notre matériel, et surtout si les bénévoles allaient revenir", explique Jean-Marie Fontaine, le président de l'association organisatrice. Finalement, beaucoup de nouvelles têtes se sont proposées, et les rangs sont remplis : 400 bénévoles au total.

Un chiffre rassurant pour prévoir la suite. "Les Misérables tirent leur révérence, mais on a un nouveau spectacle dans la tête. Si on fidélise de nouvelles personnes, cela va apporter plein de belles choses. Le spectacle a 25 ans, il n'est pas usé mais on ne veut pas attendre qu'il le soit", explique-t-il.

La nouvelle bouture est encore en chantier, elle sera prête pour l'été 2023. En attendant, le public devrait être nombreux pour voir une dernière fois la formule qui fait recette depuis maintenant un quart de siècle : les réservations ont grimpé de 40% cette année.