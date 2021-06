Un Festival d' Avignon sous prévention sanitaire qui s'ouvrira toutefois avec des jauges de spectateurs à 100 % dans tous les lieux tant que la situation sanitaire n'évolue pas. A cause de l'affluence habituelle attendue dans l'intra-muros : masques obligatoires et sens de circulation piétons.

Les modalités tant sanitaires que sécuritaires du Festival In et off exposées par la préfecture

Principale mesure de prévention avec l’affluence des festivaliers, l’obligation du port du masque dans l’intra-muros de la ville d’Avignon pendant toute la durée du Festival, du lundi 5 juillet au samedi 31 juillet inclus, de 12h00 à 02h00. En complément et hors de ces tranches horaires, le masque doit être porté dans l’ensemble de l’espace public dès lors que la distanciation physique d'au moins deux mètres entre deux personnes ne peut être respectée. Il est bien sûr impératif partout en intérieur.

Des lieux et théâtres soumis à des conditions rigoureuses comme le port du masque mais aussi l'aération entre chaque spectacle, la désinfection en même temps de toutes les parties communes et la nécessité d'avoir des systèmes d'aération et de climatisation aux normes covi

Des actions de prévention auprès des festivaliers

• La présence de brigades mobiles en ville et dans les lieux de spectacles :

• dépistage et isolement des professionnels en provenance des pays en zone rouge

• mobilisation dans l’intra-muros d’une quinzaine de médiateurs covid composés d’effectifs de la Croix blanche, de la Croix Rouge et de l’éducation nationale présents tous les jours dans les rues de la ville pour faire de la prévention auprès des festivaliers sur les gestes barrières et distribuer des autotests pour inciter au dépistage ;

• un programme de formation de plus de 350 régisseurs et référents covid des théâtres etresponsables de compagnies aux protocoles sanitaires au cours du mois de juin, dans le cadre des formations « médiateurs de lutte anti-covid » dispensées par le Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS) en partenariat avec l’ISTS et l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).

Augmentation des dépistages et de la vaccination

Le dispositif sanitaire actuellement en place se poursuit tout au long de l’été et pendant la durée du Festival :

• le centre de dépistage au parc des expositions sur le site Agroparc demeurera ouvert aux horaires habituels (lundi-vendredi de 08h30 à 14h30 et le samedi de 08h30 à 12h30), avec des navettes spéciales proposées par le Grand Avignon

• le grand centre de vaccination d’Avignon-Montfavet demeurera également ouvert aux horaires habituels, de 08h30 à 20h tous les jours, y compris les dimanches (salle polyvalente de Montfavet )

En complément pendant le festival d’Avignon, le dispositif est renforcé avec l’ouverture de plusieurs centres éphémères de dépistage et de vaccination, accessibles sans rendez-vous :

• 2 centres de dépistage éphémères de tests RT-PCR situés sur la place Pie (laboratoire Bioaxiome et dans les locaux de l’université d’Avignon, Résidence Saint-Jean ( Laboratoire Biosantis )

• Présence des médiateurs de la Croix Blanche dans le hall de l’hôtel de ville et sur la place de l’horloge pour des actions de prévention et de tests antigéniques

• 7 officines du centre-ville mobilisées avec des horaires d’ouverture élargis pour le grand public

• 1 centre de vaccination éphémère dans les locaux de l’université d’Avignon, Résidence Saint-Jean (40 boulevard Limbert)

Application de règles spécifiques pour l’accueil du public

Un protocole sanitaire strict dans les lieux de spectacle et à destination des professionnels :

• des opérations de dépistage hebdomadaires auprès professionnels des compagnies seront proposées par l’ARS et par la préfecture de Vaucluse, tant pour le Festival d’Avignon que pour le Off, ainsi que des opérations de distribution d’auto-tests en ville et dans les théâtres

• une diffusion et un contrôle renforcé du protocole sanitaire applicable dans toutes les salles et lieux de culture (conditions cumulatives d’aération, de désinfection, de mesures du CO2 dans les salles, instauration de sens de circulation, maintien des gestes barrières)

• l’équipement des gestionnaires de salle de système de climatisation et d’aération des locaux aux normes covid

• le recueil de l’engagement des gérants de salles et de compagnies à respecter le protocole sanitaire par une charte d’engagement

• déploiement du pass sanitaire pour les ERP de + de 1000 personnes. Seule concernée : la Cour d’honneur du Palais des Papes ou sera demandé à défaut remplacé par un test négatif de moins de 48 h.

• la mise en place de sens de circulation dans les rues de l’intra-muros afin de limiter les brassages de population.

Dispositif Vigipirate au niveau « Vigilance renforcée - risque attentat » avec la sécurisation de l’espace public

• le déploiement d’unités de la police nationale et de la police municipale pour toute la période du festival

• la sectorisation de l’intra-muros et la sécurisation des parties piétonnes en coordination avec la ville d’Avignon

Les polices nationale et municipale bénéficieront du soutien opérationnel du groupement de gendarmerie de Vaucluse, de la délégation militaire départementale, du service départemental d’incendie et secours ainsi que des associations agréées de sécurité civile de Vaucluse.

Dans le cadre de l’opération Sentinelle, la délégation militaire départementale a sollicité un renfort de militaires en patrouille permanente pour la sécurisation des lieux extérieurs (gare TGV, gare centre et intra-muros). Présence également durant la toute la durée du festival d'une compagnie de CRS.

Le groupement de gendarmerie départementale effectuera des missions de brouillage afin d’assurer le respect de l’interdiction de survol de la ville d’Avignon par des drones du 5 au 31 juillet 2021 ( dispositif anti-drone )

La sécurisation des lieux de spectacle

En prévention, des visites techniques et des commissions de sécurité dans les lieux de spectacle ont été effectuées par les services de l’État et le SDIS. Dès le mois de Mai, la moitié des effectifs de préventionnistes du SDIS 84 ont été mobilisés sur le contrôle des lieux de spectacle. Chaque lieu fait l’objet d’au moins une pré-visite avant passage de la commission de sécurité d’Avignon.

Il est demandé aux organisateurs et aux responsables des lieux de spectacle :

• un contrôle systématique des espaces ouverts au public par les responsables d’accueil avant l’entrée du public

• un contrôle visuel systématique des scènes et des gradins avant l’entrée du public

• des panneaux « Vigipirate » disposés aux entrées du public

• un contrôle visuel systématique des sacs.

Sur certains sites, dont la Cour d’honneur du Palais des papes, des agents de sécurité d’une société agréée contrôleront les accès (avec fouille systématique des sacs et contrôle pardétecteurs de métaux en plus pour la Cour d’honneur).

Un dispositif de secours et d’intervention auprès du public en cas d’urgence ou d’accident

Pendant toute la durée de cette double manifestation, le SDIS renforce son dispositif opérationnel positionné au centre de secours d’Avignon. Le dispositif SDIS sera articulé avec le Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) mis en place par l’association agréée de sécurité civile laCroix Blanche.

Le poste de secours de la Croix Blanche composé de 12 à 14 secouristes situé en centre-ville à l’école Bouquerie et des binômes mobiles de secouristes seront déployés de 12h à 02h du matin afin de réaliser les gestes de premiers secours dans l’attente de l’arrivée des services de secours.

Un plan de piétonisation et un accès réglementé limitant la circulation automobile dans l’intra-muros

Il sera effectif du 5 juillet au 31 juillet 2021 de 12h à 02h du matin. Face à la fréquentation accrue du centre-ville pendant le festival, le dispositif de filtrage s’accompagne en 2021 de mesures sanitaires de prévention Covid.

20 agents de surveillance seront déployés par la ville pour assurer le filtrage aux entrées et sorties.

• Un sens unique de circulation pour les piétons dans les rues à haute fréquentation, dans les rues étroites et très empruntées : Fabre, passage et poterne de l’Oratoire, Teinturiers, Carreterie (entre rues des Infirmières et Privade), Migrenier.

Dans toutes les autres rues : « Quand je marche, je garde ma droite » ! Un des messages des panneaux d’information de la ville d’Avignon destinés à rappeller les consignes de circulation aux piétons.

• Accès au centre-ville limité et circulation modifiée pour les automobilistes avec la fermeture totale à tous véhicules des rues Saint Agricol, Favart, Nicolas Saboly, Corderie, Mignard, Pourquery Boisserin, Collège d’Annecy, République, Henri Fabre, Joseph Vernet (entre rues St Étienne et St Agricol, St Charles et République), Cours Jean Jaurès (depuis Raspail jusqu’à République), avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, rue de la Bourse, Agricol Perdiguier et place des Corps-Saints.

• 7 portes entrantes dont 5 avec filtrage : République, Saint Michel, Thiers, ND 7 Douleurs, Saint-Lazare, Rocher (Parking Palais des Papes) et Saint-Dominique.

• 9 portes sortantes : Magnanen, Limbert, ND 7 Douleurs, Saint-Lazare, Saint-Joseph, Rocher, l’Oulle, Saint-Dominique, Saint-Charles.

• Des portes d’accès réservées aux secours, elles sont trois : Ligne, Rhône, Saint Roch. Ces portes seront donc fermées totalement aux automobilistes même avec Pass.