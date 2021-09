Les moines Bénédictins sont de retour à l'Abbaye de Solignac !

Les chants grégoriens raisonnent à nouveau sous les coupoles de l'abbatiale de l'abbaye de Solignac près de Limoges. Pour la 1ère fois depuis la révolution française, des moines Bénédictins y vivent. Une abbaye où la dernière présence de religieux remonte à 2004. Ces quatre moines sont arrivés en août de l'abbaye de Flavigny en Bourgogne. Là bas, il n'y a plus assez de places (56) pour accueillir tous les moines. Ils étaient à la recherche d'un nouveau lieu de vie et c'est l'abbaye fondée par Saint Eloi en 632 qui a trouvé grâce à leurs yeux. D'ici à leur installation officielle le dimanche 26 novembre, jusqu'à 8 autres moines doivent arriver. "L'abbaye renait par ces hommes qui viennent l'habiter. En l'occurrence des moines bénédictins. Et c'est une immense nouvelle puisque cette abbaye a déjà accueilli pendant 11 siècles des moines bénédictins. C'est un véritable évènement car le Limousin n'avait plus de communauté contemplative depuis la révolution française" se réjouit Damien Deleersnijder, Chef de projet pour l’abbaye de Solignac au diocèse de Limoges.

Le projet de restauration du porche Saint-Jean reçoit le soutien de la mission patrimoine 2021 pilotée par Stéphane Bern

L'un des immenses bâtiments de l'abbaye de Solignac vu depuis le jardin © Radio France - Jérôme Ostermann

Des moines qui dans les semaines à venir auront beaucoup de travail pour remettre de l'ordre dans l'abbaye après 17 ans d'inoccupation. Au delà du grand ménage qu'ils ont commencé, certains artisans locaux ont déjà été sollicités. "Ces moines vont réhabiliter l'abbaye. Ensuite, ils vont sans doute pouvoir lancer des activités économiques. Comme tout moine qui se respecte, peut-être qu'ils feront du fromage, des bonbons, de la bière ou bien d'autres choses. Ils vont aussi attirer nécessairement du monde. Ils accueilleront d'ailleurs des retraitants et une hôtellerie" annonce Damien Deleersnijder pour qui la bonne nouvelle du retour des moines n'arrive pas seule. Le porche Saint-Jean situé à l'arrière de l'abbaye et qui servait d'entrée aux pèlerins de Saint Jacques vient d'être sélectionné parmi les projets de maillage de la mission patrimoine 2021 pilotée par Stéphane Bern. C'est l'assurance d'une belle somme en plus pour réhabiliter cette partie du site, avec un début de travaux espéré en 2022. Si certains ont déjà pu croiser les moines en faisant leurs courses à Solignac, leur arrivée se veut discrète. Presque sur la pointe des pieds.

Plus possible pour la commune d'utiliser les jardins de l'abbaye ?

Les travaux de restauration du porche Saint-Jean pourrait débuter en 2022 © Radio France - Jérôme Ostermann

Mais elle ne passe pas inaperçue dans la commune où le retour des moines est diversement apprécié. "De savoir que ce sont des moines qui en plus ont des compétences pour restaurer cette abbaye, c'est une grâce" estime Marie Flore, une habitante et croyante de Solignac. Le maire Alexandre Portheault est plus partagé. Il y a du bon à ses yeux :"cela fait très longtemps qu'il n'y a plus personne. Les bâtiments commencent à se dégrader. C'est intéressant pour l'abbaye." Mais il y a un dossier sensible. Les trois hectares de terrains le long de la Briance qui appartiennent à l'abbaye mais servent à de nombreuses activités de la commune depuis des années :"nous sommes en discussions concernant les terrains et l'abbatiale. Nous avons une convention d'utilisation et d'entretien avec l'évêché depuis 2018. On y organise la brocante de ce dimanche, les marchés de producteur de pays. Ces terrains sont aussi utilisés toute l'année par le centre aéré et par les écoles. Mais ils ont besoin de ces terrains. Cela ne va pas être évident pour nous. On n'a pas encore trouvé de terrain d'entente car ils ont besoin de tous les terrains" précise l'élu.

Les moines vont bientôt tenir une réunion publique

Juste en face de l'abbatiale, l'ancienne épicerie va servir de magasin école aux élèves en "BTS valorisation et promotion des produits locaux" lancé en septembre par la direction diocésaine de l'enseignement catholique © Radio France - Jérôme Ostermann

Si ces moines bénédictins vivent dans une abbaye fermée au public (l'abbatiale reste ouverte), ils ont la volonté d'aller à la rencontre des habitants. Ils organisent d'ailleurs une réunion publique dans les jardins de l'abbaye de Solignac (sous les chapiteaux près du moulin) le jeudi 9 septembre à 18h30. D'ici là, ils vont continuer à nettoyer, ranger et réparer (certains ont travaillé dans le bâtiment) ce qu'ils peuvent. Des moines bénédictins dont la mission première reste de prier, avec sept offices par jour dans l'abbatiale de l'abbaye entre 5h25 à 21h. Des religieux dont l'installation à Solignac est un évènement qui dépasse les frontières du Limousin aux yeux de Damien Deleersnijder :"quand un monastère fait aujourd'hui l'actualité, c'est souvent parce qu'il ferme. C'est un véritable évènement et on espère bien que ça va fonctionner ici et peut-être que dans 10, 20, 30 ou 100 ans, Solignac esseimera également ailleurs comme fût le cas dans l'histoire de cette abbaye".