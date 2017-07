Les moments forts de ce Tour de France 2017 en Haute-Loire

Du public, du spectacle sur la route, des cadeaux, le Tour de France a été un véritable événement depuis l'arrivée dimanche au Puy-en-Velay jusqu'au départ ce mardi. Retour sur les moments qui ont marqué ces trois jours en Haute-Loire.

Pendant trois jours, la Haute-Loire a vibré au rythme du Tour de France. Avec une arrivée et un départ du Puy-en-Velay et entre les deux, une journée de repos, les coureurs et la caravane ont profité du département sous un beau soleil et le public a lui aussi savouré les paysages. Le col de Peyra Taillade et le spectacle sur la route, la "Bradetmania" et le Puy en mondovision, voici ce qu'il faut retenir du passage du Tour en Haute-Loire.

Le spectacle dans la côte de Peyra Taillade

L’arrivée de l’étape au Puy-en-Velay

Quel numéro de @BaukeMollema pour s'imposer aujourd'hui ! Revivez le dernier kilomètre ! / Relive the last kilometer of the stage! #TDF2017pic.twitter.com/lDL34ajmhY — Le Tour de France (@LeTour) July 16, 2017

Romain Bardet star dans son pays

C'était dingue, l'équipe @ag2rlamondiale_procyclingteam à la hauteur de l'accueil que vous nous avez réservé 👏👍🏻 A post shared by Romain Bardet (@romainbardet) on Jul 16, 2017 at 11:34am PDT

Les supporters des Verts et de l’ASM se mettent au cyclisme

Des supporters des Verts dans le col de Peyra Taillade. © Radio France -

Romain Bardet et des joueurs de l'ASM présentent le Brennus sur le podium de départ au Puy. © Radio France -

L'une des plus belles belle journée de repos qu'on ait vécu depuis 10 ans" - Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France

Les paysages de Haute-Loire vus dans le monde entier

Le départ de la 16e étape du Puy-en-Velay