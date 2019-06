Verrières-en-Forez, France

Il y a 35 spectacles et neuf scènes dans le centre village, et jusqu’à 10 000 spectateurs attendus sur deux jours. Sur la scène au milieu de la cour du lycée, deux jongleurs, du collectif "Merci LaRattrape". Ils se croisent les mains, les jambes, mais peu importe, ils continuent de jongler. Titouan, 9 ans est conquis : "Moi à l’école, je fais un peu de cirque. C’était impressionnant. Les spectacles sont biens !"

à réécouter 24ème édition des Monts de la Balle ce weekend à Verrières-en-Forez

Les Monts de la Balle, ce festival ligérien des arts de la rue qui découvre des nouveaux talents © Radio France - Victor Vasseur

Ces jongleurs font partie des quelques spectacles retenus pour la programmation OFF du Festival. Tristan, l'un des artistes, a 24 ans : "De plus en plus de festivals proposent des Off comme ça, dont les Monts de la Balle. C’est l’un des festivals dont on entend beaucoup parler. C’est quelque chose de reconnu."

Les Monts de la Balle, ce festival ligérien des arts de la rue qui découvre des nouveaux talents © Radio France - Victor Vasseur

Les Monts de la Balle, ce festival ligérien des arts de la rue qui découvre des nouveaux talents © Radio France - Victor Vasseur

Un tremplin pour les jeunes artistes

Un peu plus loin, un clown vient tout juste de terminer sa représentation. Thomas est venu de Saint-Etienne avec ses enfants : "On se met à rire devant un clown qui fait des bêtises. Même en tant que parents on rigole bien." Quand on est parent, on se plaît beaucoup au festival des Monts de la Balle reconnaît Eric : "On retrouve un peu notre âme d’enfant quand on voit des spectacles comme ça. On se laisse porter par le spectacle."

Ce festival qui est devenue au fil des années une référence mais aussi et surtout un tremplin pour les jeunes compagnies, comme le précise l’un des fondateur du festival Pascal le Roy : "C’est aussi lié à notre histoire. On aime accompagner les jeunes artistes. On veut continuer à leur porter. " Le programmateur ajoute : "Et modestement, je dirai que, quand on a les Monts de la Balle dans sa tournée, c’est une marque de reconnaissance et de qualité."