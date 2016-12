"Les Monts du Forez" future marque touristique du territoire ?

C'est un label qui peut changer beaucoup de choses. Les élus de la Loire et de la communauté d'agglomération Loire-Forez étaient très fiers ce mardi de présenter leur nouveau label "Pôle de pleine nature" pour le territoire des Monts du Forez. Ils veulent en faire une marque touristique.

24 sites avaient déposé un dossier auprès du Groupement d'Intérêt Public (GIP) du Massif Central pour obtenir ce label "Pôle de pleine nature". Le territoire des Monts du Forez est finalement le premier à l'avoir obtenu en ce mois de décembre, et ce label est peut-être le début d'un grand projet touristique autour de ce territoire.

1,8 millions d'euros d'investissement en 2017 pour créer une offre touristique attractive dans le Forez

Le projet porté par les élus du département de la Loire et de la communauté d'agglomération Loire-Forez prévoit la création d'une offre touristique autour de la nature et de la montagne avec trois pôles principaux: le Col de la loge, Chalmazel et Usson-en-Forez. Les élus prévoient 1,8 millions d'euros d'investissement sur ces trois sites dès 2017, pour construire notamment une piste de biathlon ou mettre un place un parcours de chiens de traîneau. Et grâce à ce label, l'Europe va subventionner ces projets à hauteur de 500 000 euros.

Concurrencer les stations du Massif Central

Avec cette nouvelle offre touristique, les élus veulent concurrencer les stations du Massif Central et attirer des touristes de toute la France. "Il n'y a pas que le foot ici et on veut montrer qu'on a d'autres atouts," assure Alain Laurendon, vice-président du département de la Loire. Pour attirer, il faut vendre une marque et pour ça, il faut trouver cette marque. Le nom n'est pas encore arrêté mais "Les Monts du Forez" tient la corde.