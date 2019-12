VIDEO - Les monuments de Nîmes en son et lumière pour Noël

Nîmes, France

Les derniers réglages ont eu lieu en début de semaine. Le coup d'envoi des projections de Noël aura lieu ce mercredi 11 décembre à Nîmes. Trois monuments ont été retenus par la ville cette année. La Tour de l'Horloge, l'église Saint Baudile et les arènes. Ils serviront d'écrans géants pour un son et lumière d'une dizaine de minutes sur le thème de ... Noël. Deux sociétés ont été retenues : le groupe Novelty de Toulouse pour les arènes et ID Scènes de Montpellier pour la Tour de l'Horloge et l'église Saint-Baudile.

Julien Cano, réalisateur à ID Scènes Copier

Plusieurs mois de préparation pour quelques minutes de magie

"On s'adapte à chaque façade et à l'environnement explique Julien Cano, réalisateur à ID Scènes. On étudie ça d'abord d'un point de vue technique, ensuite on établit un gabarit du bâtiment qui va nous servir de document de référence sur lequel vont travailler tous les gens qui interviennent en images." Pour la Tour de l'Horloge, c'est le thème de l'enfance qui a été retenu, la Tour se transformant en gigantesque calendrier de l'Avent. Sur l'église Saint-Baudile, ce sera le thème du "Noël gourmand".

Derniers préparatifs place de l'Horloge Copier

Pour découvrir le résultat, rendez-vous à partir de mercredi 11 décembre 17h30 devant les 3 monuments. Les projections auront lieu tous les jours jusqu'au dimanche 15, de 17h30 à 20H. C'est gratuit.

Julien Cano et Nicolas Evesque d'ID Scènes s'activent pour les derniers réglages © Radio France - Sylvie Duchesne

Un flipper géant sur la Tour © Radio France - Sylvie Duchesne