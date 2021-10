Les monuments romains de Nîmes fermés pendant plusieurs jours au début du mois de novembre

Les arènes, la Maison carrée et la Tour Magne seront fermées au public à partir du 1er novembre pour permettre la transition entre Culturespaces et le nouveau délégataire Edeis.

Les monuments romains de Nîmes seront momentanément fermés au début du mois de novembre pour permettre la transition et les installations opérationnelles d'Edeis, le nouveau délégataire, compte tenu de la fin d'exploitation de Culturespaces le 31 octobre inclus. La Tour Magne sera fermée les 1er et 2 novembre pour effectuer la dépose du tourniquet de billetterie. Les Arènes seront fermées les 1er, 2, 3 et 4 novembre afin d'assurer la dépose des tourniquets de billetterie, le changement du système informatique ou encore des audioguides. Enfin, la Maison carrée, en cours de dépose de Culturespaces, est fermée jusqu’à validation de remise en état et installation du nouveau dispositif muséal, envisagé au printemps.