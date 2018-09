Très connus dans le monde de l'art, Hélena et Guy Motais de Narbonne se passionnent depuis 30 ans pour la peinture française et italienne du 17ème et 18ème siècle. Leur collection privée est exposée pour la 1ère fois dans son intégralité au Musée des Beaux Arts d'Orléans

Orléans, France

C'est une exposition d'envergure nationale qui débute ce samedi 15 septembre au Musée des Beaux Arts d'Orléans. " Au coeur de la Collection Motais de Narbonne" rassemble près de 80 tableaux acquis sur 30 ans par Héléna et Guy Motais de Narbonne. Ce couple de parisiens se passionne pour la peinture française et italienne des 17ème et 18ème siècle. Une partie de leur collection avait déjà été montrée au Louvre en 2010. Mais, aujourd'hui, à Orléans, c'est la première fois que l'intégralité de la collection est exposée.

Les Motais de Narbonne en visite à Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Une collection guidée par l'émotion

Les Motais de Narbonne ont débuté leur collection en 1988. " Tout est parti d'un coup de coeur, lors d'une vente publique à Bourg en Bresse, on a acheté notre premier tableau, un Mazzanti". Aujourd'hui, leur collection compte près de 80 tableaux, des petits et des grands formats, portant le plus souvent sur des sujets religieux ou mythologiques. "On n'a pas vraiment de fil conducteur dans notre collection" avoue Guy. " On est d'abord et surtout guidé par notre émotion. C'est parfois un détail insolite, une posture, un regard et si tous les 2, on est séduit, alors on achète".

Judith et Holopherne par Mazzanti © Radio France - Patricia Pourrez

Leur collection compte quelques grands noms du 17ème et 18ème siècle : Simon Vouet, Gabriel- François Doyen, Mattia Preti, François Boucher. Mais, on y découvre aussi des oeuvres qui ne sont pas signées. "On s'amuse beaucoup à chercher la paternité de ces tableaux. Les historiens d'art et les marchands d'art nous sollicitent aussi" explique Héléna. Aujourd'hui encore, le couple reste à l'affût du moindre achat. " On était encore à New York en avril dernier et on a craqué pour un tableau dont on ignore l'auteur".

Une collection qui s'intégre bien au Musée des Beaux Arts d'Orléans

Pour monter cette exposition à Orléans, les Motais de Narbonne ont littéralement vidé leur appartement parisien. "C'était un peu un crève coeur mais quand on voit le résultat, on est très ému" reconnait Héléna. " Les oeuvres sont bien mieux mises en valeur, en lumière que dans notre appartement" renchérit Guy. Pour le Musée des Beaux Arts d'Orléans, c'est aussi un joli coup médiatique et artistique. " Le musée d'Orléans est lui même né grâce à des collectionneurs privés" explique la directrice, Olivia Voisin. " C'est donc très intéréssant pour nous de comprendre comment se monte une collection particulière, comment les oeuvres sont rassemblées".

Saint Louis de Gonzague adorant le crucifix - Mazzanti © Radio France - Patricia Pourrez

Les Motais de Narbonne se présentent eux mêmes comme " des passeurs d'art", toujours prêts à partager leur passion. Voilà qui explique sans doute leur don au Musée des Beaux Arts d'Orléans. A l'issue de l'exposition, ils offriront une oeuvre de Grégorio de Ferrari : " Le Repos pendant la fuite en Egypte".

Don des Motais de Narbonne au Musée d'Orléans - Ville d'Orléans

L'exposition " Au coeur de la Collection Motais de Narbonne" est à découvrir jusqu'au 13 janvier 2018. Mais, n'hésitez pas à vous y rendre dès ce week end : l'entrée du Musée est gratuite, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Héléna et Guy Montais de Narbonne viendront eux mêmes animer une visite guidée le dimanche 23 septembre, à 15H. Plus de renseignements auprès du Musée des Beaux Arts d'Orléans.