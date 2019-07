Les motards de retour à Fécamp pour la 47e descente

"C'est beaucoup de joie et c'est très impressionnant." René Lepetit garde des souvenirs merveilleux de chacune des 11 descentes des motards de Fécamp auxquelles il a participé. Il fait partie du bureau de l'association Les Motards des hautes falaises qui participe à l'organisation de l'événement. Un événement qui célèbre sa 47e édition ce samedi 13 juillet 2019.

Comme chaque année, 4 000 motards vont descendre des hauteurs de la ville pour rejoindre la plage à la tombée de la nuit. Entre 20 000 et 25 000 personnes seront sur place pour assister à ce spectacle, toujours très attendu. Alors quand l'association Fécamp moto team a annoncé l'an dernier ne plus pouvoir l'organiser à cause du poids de l'administratif, de la sécurité et des incivilités de certains spectateurs, "c'était la catastrophe", raconte Claude Lebas, président de l'association.

4 000 motards vont participer à cette 47e édition. - Les Motards des Hautes Falaises

Mais la Ville ne pouvait pas se permettre d'abandonner un événement qui existe depuis 1972 et qui attire des dizaines de milliers de personnes. Elle a donc décidé de prendre le relais pour l'organisation et l'administratif. L'association a elle été renommée pour devenir Les motards des Hautes falaises et épauler la Ville dans la logistique et escorter les motards dans la descente.

Je crois que le plus merveilleux, c'est toute cette foule qui vous attend en bas, qui vous acclame. Ça fait quelque chose au cœur." - René Lepetit

C'est donc reparti pour un tour et cela vaut le coup d'après Claude Lebas : "On a des gens qui viennent d'Allemagne, d'Hollande, de Belgique, du sud de la France, de l'Est, de l'Ouest, etc. donc _ça représente beaucoup pour la ville, le tourisme, le logement et la restauration_." L'événement est populaire mais a aussi ses détracteurs en raison de la pollution et du bruit. "Mais ça reste un événement festif", tient cependant à souligner Claude Lebas.

La descente séduit donc les spectateurs, dont de nombreux motards, mais aussi ceux qui participent. "Je crois que le plus merveilleux, c'est toute cette foule qui vous attend en bas, qui vous acclame, confie René Lepetit. _Ça fait quelque chose au cœur_."

Puces mécaniques, baptêmes, descente...

Le programme : des puces mécaniques sont organisées à Senneville-sur-Fécamp de 8 à 18 heures. Il y aura aussi des baptêmes de motos. Un premier départ sera donné à Fauville-en-Caux à 20 h 30. Le départ de la descente aura lui lieu à 22 h 30 du Cap Fagnet à Fécamp. Une soirée sera ensuite organisée à Toussaint.