Les mots de la voile : avoir "fait" les Glénans

Les Glénans est une école de voile de référence qui a vu passer des générations de marins depuis sa création en Bretagne en 1947. Quand tu as "fait" les Glénans, ça veut dire quelque chose chez les adeptes de la voile en France. Un peu comme quand tu as "fait" le cour Florent pour les comédiens. Ça ne veut pas dire que les autres écoles de voile ne sont pas bonnes mais les Glénans, c'est mythique.

Parmi les grands noms qu'on peut citer chez les anciens moniteurs ou stagiaires : Jean-Luc Van den Heede, dit "VDH". Celui-ci a bouclé un tour du monde à la voile, la Golden Globe Race, en janvier 2019. Une course en solitaire, sans escale et sans assistance, gagnée à 73 ans : c'est un peu fou peut-être mais c'est tout à fait dans la tradition des Glénans. Les Glénans, ce sont les fondamentaux de la voile dans un esprit assez spartiate voire rugueux selon certains. Mais ça marche.

L’école des Glénans assure qu’elle est la première d’Europe. Elle accueille plus de 15.000 moniteurs et stagiaires par an. Pourquoi “les Glénans” ? Parce que l’école a été créée au départ dans l’archipel des Glénan, au large de Concarneau, dans le Finistère sud.

