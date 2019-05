Les mots de la voile : bâbord et tribord ou comment distinguer gauche et droite sur un bateau ?

Tous à bâbord ! Ou à tribord ? Comment distinguer à coup sûr la gauche et la droite sur un bateau ?

Rouen, France

Bâbord et tribord : gauche et droite quand on est sur un bateau et qu’on regarde vers l’avant (la proue). Vous savez d’où ça vient ? Des navigateurs néerlandais. "Tribord" vient de "stierboord" : sur les bateaux des Hollandais il y a très longtemps, ça désignait le côté du bateau où l’on plongeait la godille (à droite). À gauche, même topo, "bâbord" vient de "bakboord" : "bak" pour le dos et "boord" toujours le côté du bateau. "Bakboord" c’était le côté auquel le barreur du bateau tournait le dos (la gauche).

Comment s’en souvenir ? Il y a plein de trucs. Le plus simple : dans “tribord” il y a un “t” comme dans “droiTe”. Dans “bâbord”, il y a un “a” comme dans “gAuche”. On peut aussi penser à “Batterie” : vous écrivez le mot “ba” à gauche et “tterie” à droite. Et enfin, le plus visuel peut-être, écrivez le mot “bateau” et vous imaginez que le A représente le bateau : "B" se trouve à gauche et "T" à droite.