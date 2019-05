Les mots de la voile : combien mesure un mille marin ?

Quand on est en mer, on ne parle pas en mètres ou en kilomètres parcourus. Non non. On parle en milles marins.

Rouen, France

À ne pas confondre avec les "miles" des Anglais, en mer, on parle en "milles marins". Quelle distance représente un mille marin ? Non, un mille marin ne mesure pas 1.000 mètres ou 1.000 kilomètres (ce serait trop facile). Un mille marin c’est 1, 852 km. Environ deux kilomètres. D’où ça vient ? C’est la longueur d’un arc d’une minute de latitude le long d’un méridien.

Le site internet géoconfluences dédié au partage du savoir scientifique explique cela en détails mais, pour résumer, retenez qu’un mille marin représente 1.852 mètres. Pour parler de la vitesse d’un bateau, on parle en nœuds. Un nœud représente environ 2km/h c'est-à-dire un mille marin par heure. A toutes fins utiles, sachez que vous parlerez aussi en mille (nautique) si vous êtes dans un avion car cette unité de distance est également utilisée en navigation aérienne.

