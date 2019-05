Les mots de la voile : lapin et corde, ces mots proscrits sur un bateau

A bord d’un bateau, sachez-le, il y a deux mots complètement prohibés, interdits, défendus. Corde et lapin.

Rouen, France

Si vous prononcez ces deux mots à bord d'un bateau, vous risquez fort de vous retrouvez aux fers façon Pirate des Caraïbes (sans Johnny Depp). Sur un bateau, on ne dit jamais, les mots "corde" et "lapin". Pour "corde", dites plutôt “bout” (en prononçant le "t"). Vous pouvez aussi dire “écoute”, "filin", manœuvres… C’est plus précis que “cordes” car, de fait, des cordes, on en trouve vite beaucoup sur un voilier. Et si on remonte plus loin, le mot “corde” rappelle des souvenirs sombres, des histoires de mutins pendus à des époques lointaines.

Sur l'île de Bréhat, cordages sur un bateau, juin 2008. © Radio France - Nathanael Charbonnier

Mots tabous

L’autre mot interdit c’est donc “lapin”. Là, l’explication est peut-être plus évidente. Un lapin, ça grignote le chanvre. Et les cordes - pardon les bouts - sont faits en chanvre traditionnellement. Donc pas de lapin sur les bateaux. On n'en parle même pas. Il paraît qu’on dit “la bête aux grandes oreilles” plutôt que de prononcer le mot tabou. Et ne pensez pas que vous vous en tirerez mieux si vous voulez embarquer un lièvre.

À lire aussi ► Armada 2019 à Rouen