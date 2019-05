Les mots de la voile : où sont la proue et la poupe d'un bateau ?

On dit avoir le vent en poupe et on parle de la figure de proue d’un bateau mais comment les distinguer ?

Rouen, France

Quand on a “le vent en poupe”, c’est qu’on est poussé par le vent donc la poupe, c’est l’arrière du bateau. Et pour la figure de proue ? On en voit moins sur les bateaux modernes mais sur des vieux gréements comme ceux qui seront à l’Armada à Rouen du 6 au 16 juin 2019, ça court les quais. Les figures de proue se trouvent à l'avant des bateaux, la proue. Ce sont des sculptures en bois censées protéger les bateaux, leur porter chance.

Sur L’Hermione, la fameuse réplique d'une frégate de La Fayette, c’est un lion qui porte entre ses griffes l’écu de France aux trois fleurs de Lys. Le lion est peint en jaune, on dirait qu’il est couvert d’or. L'idée, à l’époque, c’était de symboliser la puissance du roi Louis 16 sur les océans.

La proue de L'Hermione : un symbole de la puissance du roi Louis 16 sur les océans. © Radio France - Véronique Houdan

“La proue a une belle figure, la poupe a une belle croupe”

Mais on trouve des figures de proue de toutes sortes, animaux, hommes d’église ou encore jolies jeunes femmes court vêtues. Et pour ceux qui n’arriveraient toujours pas à retenir la différence entre proue et poupe, il y a - éventuellement - cette expression : “La proue a une belle figure, la poupe a une belle croupe”.