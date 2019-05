Les mots de la voile : que veut dire le mot "pétole" ?

Quand y'a pétole, en mer, c'est qu'il n'y a pas un souffle de vent.

Rouen, France

Quand il n’y a pas un souffle de vent, que la mer est d’huile, qu’on n’avance pas d’un pouce : "pétole" quand on fait du bateau, c’est le calme plat. Voire l’ennui absolu. Rien à faire à part mettre le moteur mais bon, ce serait tricher. Difficile de trouver l’origine du mot “pétole”.

"Pas un pet' de vent"

Après des recherches étymologiques approfondies sur des forums de passionnés assez drôles, le mot "pétole" pourrait être lié à l’expression “pas un pet’ de vent”. Oui en Bretagne, quand on fait de la voile, on dit “pet'” et pas “pè”, “canot'” et pas “canot”, etc. On peut décliner "pétole" en "pétoler", "pétoleux" (ou "pétoleuse") et "pétolant" ("pétolante").

Bon à savoir : le mot “pétole” est accepté au scrabble mais il ne rapporte pas grand-chose. A savoir aussi, en Suisse, la pétole, c’est une crotte de chèvre. On sait qu'il y a de grands navigateurs suisses mais a priori ça n’a rien à voir.

