Lille: les moules seront bien au rendez-vous malgré l'annulation de la braderie

Malgré l'annulation de la braderie de Lille, de nombreux restaurateurs lillois vont proposer pour ce week-end des 5 et 6 septembre des moules-frites. Et beaucoup de Nordistes vont continuer à faire comme tous les ans: manger des moules chez eux, pendant le week-end de la braderie!

On ne verra pas cette année les traditionnelles longues tables en bois couvertes de caquelons à moules dans les rues du centre de Lille puisque la ville a décidé d'annuler la braderie dans sa forme habituelle en raison de la crise sanitaire actuelle. Mais les restaurateurs et les amateurs de moules ne comptent pas bouder leur plaisir pour autant! Arnaud Meunier, à la tête du nouveau restaurant Aux Moules, situé Place Rihour, a commandé 2 tonnes de moules pour ce weekend-end: "Je pense que les clients vont répondre présents, parce que c'est de toute façon un weekend festif, ancré dans la tradition." Lui qui est aussi à la tête de La Chicorée, une institution lilloise, se souvient que les restaurants avaient très bien fonctionné en 2016 lorsque la braderie avait été annulée après les attentats.

Arnaud Meunier est à la tête du nouveau restaurant Aux Moules qui a commandé 2 tonnes de moules pour ce week-end © Radio France - Odile Senellart

De nombreux restaurants à Lille et dans la métropole lilloise ont effectivement décidé de maintenir la tradition et donc de proposer des moules à leur carte ce weekend. Et les clients semblent eux aussi prêts à venir, à l'image de Francine, qui habite à Lomme et qui a l'habitude de venir chaque année manger des moules-frites à la braderie: "Oui, je vais venir en manger ce weekend avec mes amies comme d'habitude. C'est une tradition, ça ne s'explique pas!"

" C'est la braderie de Lille qui donne le coup d'envoi de la saison des moules"

En fait, ça s'explique un petit peu quand même! La braderie ayant lieu début septembre, elle coïncide de fait avec le début de la saison des moules. "En France, c'est vraiment la braderie de Lille qui donne le coup d'envoi de la saison des moules, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau!", explique Olivier Camelot, directeur commercial de Delta Mossel, une entreprise néerlandaise de négoce de moules, "La braderie de Lille est une vitrine, tout le monde en parle à cette occasion, dans les médias, dans les reportages."

Olivier Camelot est le directeur de Delta Mossel, l'entreprise néerlandaise de négoce de moules © Radio France - Odile Senellart

Traditionnellement, Delta Mossel vend environ 200 tonnes de moules pour un weekend classique de braderie, pour moitié aux centrales d'achat de la grande distribution, et pour l'autre moitié aux grossistes qui vendent ensuite les moules aux restaurateurs directement. Cette année, l'entreprise maintient son volume de ventes pour la grande distribution puisque les gens qui ont l'habitude de manger des moules chez eux à l'occasion de la braderie, vont continuer à le faire. En revanche, les ventes en direction de la restauration sont elles en baisse chez Delta Mossel, d'environ 50%, explique Olivier Camelot.