Les Mountain Men, retour gagnant à Grenoble

Un an après leur concert à guichets fermés en novembre 2016, les Mountain Men sont de retour. Désormais quatuor, le groupe sera en tête d'affiche au Summum de Grenoble samedi 25 novembre avec dans sa musette un dernier album très réussi et très rock "Black Market Flowers".

Mountain Men est un groupe rare qui a écrit son histoire en quelques dates : 2009, sortie du 1er album " Spring time coming ", 2012, deuxième album "Hope " suivi en 2014 par " Against the wind ". C'est au total plus de 600 concerts pour le duo Mat Guillou et Barefoot Iano qui a su faire vibrer de nombreuses scènes françaises et étrangères.

En 2016, Mountain Men décide de dynamiter ses références blues pour présenter un nouvel album qui va marquer un changement musical majeur. Pour la réalisation de " Black Market Flowers " Mat et Iano font appel à Denis Barthe qui est très vite conquis par le projet. Olivier Mathios rejoint rapidement le duo et après 21 jours passés en studio " Black Market Flowers " est prêt. Il semble évident pour Mat, iano, Olivier, et Denis que cette rencontre doit se prolonger sur scène.

Les Mountain Men, désormais quatuor dans leur espace naturel sur scène - Vincent Assié

un quatuor résolument rock

C’est chose faite avec cette tournée, qui donne l'occasion à un nouveau public de découvrir un groupe “hors normes” et pour les fans du duo de retrouver l'univers de Mountain Men revisité à quatre musiciens. Résolument tourné vers le Rock le groupe explore de nouvelles sonorités sans oublier ses racines et vient s'imposer comme une référence unique dans le paysage musical français.

Le groupe Mountain Men à l'affiche du Summum de Grenoble samedi 25 novembre avec dans sa musette un dernier album très réussi et très rock "Black Market Flowers". Avec en première partie, Les Swingirls.