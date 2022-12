Les Moutonnades de Bénévent s'arrêtent en Creuse

A Bénévent-l'Abbaye en Creuse, on ne verra plus les grandes poêles qui crépitent en diffusant des odeurs d'ail et de persil. Et surtout, on n'entendra plus des centaines de visiteurs surpris de se régaler avec les fameuses frivolités : des testicules de moutons . Il n'y aura pas de nouvelle édition des très populaires "Moutonnades", annoncent les organisateurs.

ⓘ Publicité

La commune creusoise était chaque été en fête pour cet événement qui a attiré 5.000 visiteurs sur trois jours lors des meilleures années. C'était une façon de mettre à l'honneur le patrimoine, et de rappeler l'histoire de Bénévent, spécialisée dans le commerce des animaux de boucherie au début du XXème siècle. Mais après vingt ans de Moutonnades, les bénévoles sont fatigués, admet le président Eric Pluviaud : "Ils s'essoufflent. Dernièrement, ils n'habitaient pas forcément la commune, ils étaient de moins en moins, c'est difficile d'organiser un tel événement." L'association compte tout de même continuer à organiser des événements festifs, mais beaucoup plus modestes.

Les bénévoles de l'association de la Couilla d'Mautou, sur le pont pour cuisiner les fameuses frivolités. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Cette fin des Moutonnades est une nouvelle un peu triste pour la filière. Certes, il n'y avait pas beaucoup de retombées économiques, mais c'était l'occasion de promouvoir le métier, d'après Michel Bataille, de la fédération départementale ovine : "Cela permettait de mettre un coup de projecteur. Entre les présentations d'animaux, la tonte et les dégustations, au moins on parlait du mouton pendant une journée."

La filière ovine est en recul en Creuse. D'après la fédération, on perd près d'un millier de brebis chaque année. Il n'y en a plus que 50.000.