Les musées de Besançon exposent des œuvres en pleine rue

Les musées des beaux-arts, d'archéologie et du Temps de Besançon, dans le Doubs, exposent des reproductions de leurs œuvres dans les rues et sur les places de la ville depuis ce mercredi 17 mars. L'objectif est de rendre les œuvres accessibles alors même que les musées sont fermés à cause du covid.

Les œuvres sortent des musées fermés pour s'exposer sur les places et dans les rues de Besançon, dans le Doubs. Les musées du Temps, des beaux-arts et d'archéologie lancent l'opération "Prendre l'air" et installent une trentaine de silhouettes découpées et collées sur des murs ou sur des lampadaires. Ces reproductions ont été installées mercredi 17 mars sur les places Granvelle, de la Révolution et aux alentours.

Les œuvres décident de "prendre l'air" places Granvelle et de la Révolution

"Le contact avec le public est devenu une nécessité pour celles et ceux qui, depuis des siècles, se sont laisser admirer, complimenter, moquer, et parfois critiquer", écrivent les musées du centre de Besançon dans un communiqué plein d'humour qui met en scène les œuvres comme des personnages vivants ayant décidé eux-mêmes de sortir dans les rues.

Une opération lancée pour pallier la fermeture des musées, clos depuis déjà un an.

Des silhouettes en carton ont été installées, ici place Granvelle. © Radio France - David Malle