Les musées de la métropole clermontoise rouvrent dans le respect des consignes sanitaires

C'est une nouvelle possibilité de sortie qui vient de s'ajouter pour les habitants de la métropole. Depuis ce mercredi 10 juin, les trois musées de Clermont-Ferrand et celui de Chamalières ont rouvert au public.

Une réouverture, forcément, en tenant compte des consignes sanitaires. _"Nous avons mis en place un sens de visite au sein des expositions, pour éviter aux visiteurs de se croiser. On a mis en place une solution hydroalcoolique, et le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans. Nous avons enlevé des parcours les objets habituellement manipulés, tout comme les livres. Nous voulions garder le plaisir de la visite, tout en garantissant une sécurité sanitaire optimale",_ explique Mickaël Le Bras, le directeur du musée Lecoq.

Le cours des expositions pourra aussi reprendre. "L'exposition "Nature en ville" a été prolongée jusqu'au 20 septembre. Il y aura la salle du vivant, tout un étage dédié à l'histoire des sciences, et un étage dédié à la faune et la flore régionale. Et cerise sur le gâteau, durant le confinement, nous avons laissé le jardin s'exprimer, la friche a repris ses droits. Nous avons des espèces végétales nouvelles qui sont apparues, notamment deux orchidées. _Dans les prochaines semaines, on va tenter de l'aménager_, prévoir des corridors de circulation, pour que chacun puisse découvrir ce jardin laissé au naturel", continue Mickaël Le Bras.

Charles Lemarchand et Mickaël Lebras co-organisateurs de l'exposition "Nature en Ville" © Radio France - Claudie Hamon

Les horaires des musées de la métropole

Musée d’art Roger-Quilliot : ouvert du mardi au dimanche, de 13 heures à 18 heures dans le quartier historique de Montferrand.

Musée Bargoin : ouvert du mercredi au dimanche, de 13 heures à 18 heures. 45 rue Ballainvilliers à Clermont-Ferrand.

Muséum Henri-Lecoq : ouvert du mercredi au samedi de 13 heures à 18 heures et dimanche de 14 heures à 18 heures. 15 rue Bardoux à Clermont-Ferrand.

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation : ouvert du lundi au samedi, de 13 heures à 17h30. 7 place Beaulieu à Chamalières.