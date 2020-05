Les musées de Sens dévoilent leurs trésors sur Youtube et Instagram

Si vous ne pouvez pas aller à la culture, la culture viendra à vous. Tous les musées sont fermés depuis le début du confinement. La date de réouverture des musées de Sens n'est pas encore arrêtée. En attendant, vous pouvez découvrir une dizaine de pièces de ses collections et leur histoire sur la chaîne Youtube de la ville de Sens ou sur son compte Instagram.

On peut découvrir les objets des musées de Sens grâce à des cartes postales audio postées sur les réseaux sociaux Copier

Garder un lien avec la culture

"Dans un premier temps, il s'agissait de garder un lien avec les sénonais et d'ouvrir une petite fenêtre culturelle en ces temps de confinement" explique Véronique Frantz, l'adjointe à la culture de Sens. Les musées et la communication de la ville ont donc collaboré pour mettre au point ces diaporamas commentés de 2 minutes chacun, en partenariat avec le journal L'Yonne Républicaine.

Du Néolithique à l'époque contemporaine

"Nous avons fait une sélection de 10 objets, œuvres ou ensembles monumentaux qui correspondent aux pièces les plus marquantes de nos collections" détaille Nicolas Potier, le conservateur des musées de Sens. Ils sont dévoilés dans l'ordre chronologique : des mystérieuses spatules de Passy, ces objets funéraires du Néolithique , aux œuvres de Patti Hill, une artiste américaine contemporaine, en passant par le tableau de Watteau de Lille, peintre du XVIIIe, intitulé La visite à la ferme.

L'Histoire en deux minutes chrono

Ces cartes postales audio numériques présentent l'oeuvre par une série de photos et un commentaire décode l'objet, son intérêt, sa place dans la collection du musée et dans l'histoire de la ville ou du territoire. C'est le médiateur des musées, Stéphane Barbillon, qui rédige les textes et commente les images. " Ce n'est pas forcement facile car le but est de donner les informations les plus précises possibles, tout en rendant tout cela accessible au plus grand nombre" assure le médiateur," il faut faire passer l'essentiel finalement en très peu de mots".

Un bon teasing pour le futur

L'expérience qui a débuté il y a trois semaines va se poursuivre, même si le musée devrait rouvrir avant la fin du mois de mai. "Je souhaiterais que ces cartes postales numériques continuent après le déconfinement pour qu'elles servent de "teasing" en quelque sorte et qu'elles incitent les visiteurs à venir dans les musées de Sens" conclut l'ajointe à la culture, Véronique Frantz.