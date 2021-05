Les musées et châteaux gérés par la ville de Tours rouvriront tous le 19 mai

Fermés depuis le 28 octobre et le début du deuxième confinement, les musées et châteaux de la métropole tourangelle rouvriront le 19 mai. La municipalité a précisé, pour chaque lieu, les modalités d'ouverture et les différentes jauges mises en place.