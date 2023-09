Les musées municipaux de Nice cartonnent cet été

Christian Estrosi est content. Certes, sa ville n'a pas été choisie pour être capitale européenne de la culture mais le maire prend en cet fin d'été sa revanche en annonçant fièrement les chiffres de fréquentation des musées municipaux niçois. "Cet été encore, les expositions exceptionnelles proposées notamment par le musée Masséna avec Emmanuel Costa, le MAMAC avec Thu Van-Tran, le musée Matisse avec 1930 - Cahier d'art, le musée de la Photographie Charles Nègre avec Jeffrey Conley, le musée d'Art Naïf avec Ben, ont vu leur fréquentation s'accroitre" précise le maire de Nice. A cette liste des musées municipaux, il y colle plusieurs chiffres. Celui de 150.000 visiteurs qui ont fréquenté ces lieux en juillet et aout. Celui aussi de 460.000 personnes depuis le début de l'année. Celui de 50.000 entrées rien que pour l'exposition "1930 - Cahier d'Art" qui est déjà passé par Philadelphie et Paris. En bref, Nice bombe le torse et brandit un dernier chiffre: 57% de fréquentation en plus par rapport à 2022.

