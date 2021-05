Réouverture des musées : deux expositions temporaires à voir dès ce 19 mai à Grenoble

Le musée Dauphinois et le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, à Grenoble rouvrent leurs portes, avec des expositions inédites et gratuites.

Après six mois de fermeture, les musées sont de nouveau autorisés à ouvrir à partir du 19 mai. Pour cette réouverture, les musée Dauphinois et le musée de la Résistance, à Grenoble, marquent le coup avec chacun une exposition inédite et gratuite. Le musée Dauphinois, sur les pentes de la Bastille, fait un éloge à la bicyclette, avec "Un amour de vélo". Une exposition qui retrace notre rapport à ce moyen de transport au travers d’œuvres d'art, de photographies et de vélos atypiques, à voir jusqu'au 4 juillet 2022.

Entrer dans la danse

Le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère propose, lui une plongée dans la France de la Seconde Guerre mondiale avec l'exposition "Vous n'irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945". Période où la jeunesse est privée de bals, jugés contraires aux bonnes mœurs par le régime de Vichy. La danse est pourtant le loisir privilégié des jeunes, qui n'y renoncent pas. A l'aide de montages audiovisuels et de photographies notamment, l'exposition, à voir jusqu'au 3 janvier 2022, retrace l'histoire des bals clandestins de cette période.