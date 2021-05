Les musées rouvrent mercredi : on s'attend à une reprise timide à l'Abbaye d'Hautecombe

"Comme l'an dernier, on s'attend à une reprise plutôt en juillet et en août" estime Soeur Bettina, religieuse de la communauté du Chemin Neuf à l'Abbaye d'Hautecombe en Savoie, qui est en charge du pôle visite et de la boutique du site. Un mois de mai ordinaire, la fréquentation peut s'élever jusqu'à 3 000 visiteurs dans le mois. Elle sait qu'elle ne pourra pas être aussi haute avant la pleine reprise, cet été. "Normalement, on a des groupes de retraités et de curistes d'Aix-les-Bains qui viennent" explique-t-elle, "mais ce n'est pas possible encore d'avoir ce public-là à l'Abbaye, à cause de la crise sanitaire".

Pour respecter le protocole sanitaire, c'est la visite audio-guidée qui va être mise en place, et non plus la visite en petits groupes. "On passe d'un système où on fait rentrer des groupes, à un système où on fait rentrer les visiteurs en flux continu. Comme ça, on peut garder les distances entre les gens, qui en même temps peuvent visiter le site" présente Soeur Bettina.