Les musées vont rouvrir 6 jours sur 7 à Strasbourg avec de nouveaux horaires

Les musées de Strasbourg vont bientôt rouvrir six jours sur sept, dès le 18 mars prochain. La mairie l'a annoncé ce jeudi lors d'un point presse. Les musées sont fermés deux jours par semaine depuis le 3 octobre notamment pour réduire la facture énergétique. La municipalité avait aussi évoqué des difficultés de recrutement pour justifier sa décisions. Une décision prise qui avait fait polémique.

"Je ne regrette pas d'avoir pris cette décision même si elle était difficile, mais je me réjouis aujourd'hui de pouvoir rouvrir nos musées de manière plus large avec un système pérennisé", explique Jeanne Barseghian la maire de Strasbourg. "On a trouvé des moyens budgétaires supplémentaires avec une enveloppe augmentée de 250 000 euros", précise le premier adjoint Syamak Agha Babaei.

De nouveaux horaires

Désormais, les musées vont ouvrir six jours sur sept mais avec de nouveaux horaires. Ils seront ouverts de 10h à 18h le week-end. Il y aura une pause méridienne entre 13h et 14h en semaine. Selon la mairie, la fermeture n'a pas eu d'impact sur la fréquentation avec 576 000 visiteurs en 2022.

