Les musulmans de la Loire commencent le ramadan ce samedi

Ce samedi, c'est le début du ramadan. Dans la Loire les musulmans vont jeûner pendant 30 jours et ont donc fait leur courses, et leur stock de nourriture, pour manger la nuit. Exemple dans une épicerie de Saint-Étienne.

Le ramadan commence ce samedi. Cette période de jeûne observée par les Musulmans de France pendant 30 jours. lls n'ont pas le droit de manger, de boire la journée, et doivent attendre que le soleil se couche. Hier à Saint-Étienne, beaucoup de musulmans ont fait leurs courses dans les épiceries de la ville. Notamment à Maroprix, Boulevard Augustin Thierry.

"Il faut manger différemment et intelligemment" Copier

Dans l'épicerie, tout le monde fait ses courses avec beaucoup d'attention. On entend juste de la musique orientale sortir d'une vieille enceinte posée sur une étagère. Zineb a les mains pleines. "J'ai acheté des feuilles de briques et de la semoule pour faire le pain, les gâteaux et tout ce que l'on va mettre sur la table le soir" explique la jeune femme. Les repas de Mokhtar la nuit se résume à une soupe. Pour tenir pendant la période de jeûne, Taieb varie très peu son alimentation. "Que des sucres lents, pâtes, riz, quinoa. Il faut manger différemment et intelligemment" d'après lui.

D'autres sont plus gourmands, et ne s'interdiront pas quelques pâtisseries. Sophia salive devant le présentoir. "Il y a des roulés à la pistache et au miel. Des churros, des escargots à la pistache, et des cheveux d'ange qui sont une espèce de feuille turque avec de la pistache" déclare-t-elle. Eddy lui fait dans le classique : "des cornes de gazelles (...) J'en mange beaucoup, c'est pour cela que je prends du ventre" sourit le Stéphanois.

Pourtant dans son épicerie, Brahim ne vend plus autant de pâtisseries qu'avant pour le début du ramadan. "La concurrence est rude à Saint-Étienne. Et puis maintenant les gens font leurs gâteaux eux-mêmes. C'est dur". D'ailleurs le gérant a prévu de ne plus en vendre du tout l'année prochaine.